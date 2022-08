Alex Dima, imagine adorabilă cu bebelușul lui din vacanță. „Un fel de concediu, cu vreo 4-5 treziri pe noapte”

Alex Dima se află în vacanță și cu această ocazie a publicat o imagine emoționantă cu bebelușul lui. Acum, reporterul de la „România, te iubesc!” este și tată de băiat, partenera ei aducând pe lume în luna iunie un băiețel perfect sănătos. Alex Dima a publicat o serie de imagini pe Facebook din vacanță și le-a spus urmăritorilor lui cum este în concediu cu un bebeluș.

Salutări din concediu! Bine, un fel de concediu, cu vreo 4-5 treziri pe noapte, cu nenumărate schimbări de scutece, plimbări prin cameră de am făcut cărări, timpi extrem de limitați de stat la plajă, împins/tras căruțul, o tonă de bagaje, dar totul compensat de bucuria de a fi împreună. N-a fost ușor să ne urnim din loc. Am tot căutat un hotel care să îndeplinească mai multe condiții. Să fie confortabil pentru un bebeluș (fară obișnuitele cântări care se aud din toate direcțiile), să nu fie foarte departe de casă (în caz de nevoie să ne putem întoarce repede), să fie all inclusive (pentru că e mai complicat de umblat la orele prânzului prin soare după mâncare), să fie aproape de mare și nu foarte aglomerat

Alex Dima, pe Facebook