UPDATE Sebastian Ghiță reacționează după ce a fost asociat cu un plan rusesc contra Maiei Sandu: „Nu va fi Presedintele Romaniei”

Sebastian Ghiță, condamnatul penal fugar în Serbia, a reacționat vehement pe pagina sa de Facebook după ce numele său a apărut într-o scurgere masivă de documente secrete de la Moscova, care îl indicau ca parte dintr-un plan rusesc de discreditare a președintei Maiei Sandu. Ghiță a negat categoric orice legătură cu Vladimir Putin sau Kremlinul, punând acuzațiile pe seama „presei soroșiste”, și a deviat atacul spre o serie de teme politice interne.

Ce urmărea planul de discreditare a Maiei Sandu și implicarea lui Sebastian Ghiță

În documentele analizate de jurnaliști, Republica Moldova apare ca o zonă de război informațional de maximă intensitate, obiectivul principal fiind distrugerea credibilității președintei proeuropene Maia Sandu. Kremlinul a orchestrat campanii coordonate bazate pe așa-zise „investigații” legate de activitatea fundației sale.

Scurgere masivă de documente secrete: „Idei pentru lucru cu Sebastian Ghiță”

Cea mai explozivă dezvăluire vizează un plan de a-l coopta pe mogulul media și fostul deputat român Sebastian Ghiță. „Idei pentru lucru cu Sebastian Ghiță”, s-ar numi documentele trimise pentru aprobare de un agent din teren către oamenii lui Kirienko.

Strategia Moscovei prevedea ca Sebastian Ghiță să lanseze în spațiul public o declarație incendiară conform căreia administrația Maiei Sandu ar fi încercat să îi ofere suma de 150.000 de euro pentru a bloca difuzarea de știri negative despre ea la România TV.

Scopul era crearea unui scandal transfrontalier de corupție. De asemenea, documentele arată că platforma SNG.TODAY (SNG.FM), controlată și finanțată de SDA prin Maria Zaharova, o are pe Maia Sandu ca țintă principală permanentă.

Sebastian Ghiță, fost deputat și om de afaceri român, se află în continuare în Serbia, fiind fugit din România din decembrie 2016 pentru a scăpa de mai multe dosare de corupție. Acesta s-a stabilit în Serbia, unde a primit azil politic. 

Sebastian Ghiță s-a întâlnit cu Călin Georgescu la Belgrad

Sebastian Ghiță a declarat recent într-o înregistrare prezentată de jurnalistul Cristi Ciupercă faptul că, în decembrie 2021, a fost vizitat la Belgrad de Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, care i-ar fi cerut sprijin pentru campania electorală din 2024. Informați a fost confirmată ulterior de Călin Georgescu.

În atacul Moscovei apare și numele lui Cristian Rizea, condamnat penal și declarat indezirabil în Republica Moldova

Prima reacție a lui Sebastian Ghiță după ce numele său a apărut într-o campanie a Moscovei de discreditare a Maiei Sandu

Punctul 2 din propunerile făcute de echipa Serghei Kirienko s-a concretizat inclusiv în scandalul făcut de Cristian Rizea, fost deputat PSD condamnat definitiv la 4 ani şi 8 luni de închisoare, la discursul Maiei Sandu în Parlamentul European, unde nu e clar cum a intrat în spaţiul rezervat presei, spune analistul politic Sorin Ioniță. Rizea a fost eliberat condiționat pe 2 iulie 2025, de Tribunalul Ilfov.

Fostul deputat PSD Cristian Rizea a fost declarat indezirabil în Republica Moldova și extrădat în România în 2023 pentru că ar fi „subminat și suprimat” suveranitatea, independența și integritatea teritorială ale țării conduse de Maia Sandu, a dezvăluit la acel moment G4Media.ro, care cita un document al Ministerului de Interne din Republica Moldova.

Operațiunea „Marsilia” și manipularea Wikipedia pentru compromiterea premierului Armeniei

O țintă de mare importanță pentru Rusia este și Armenia, SDA atacând dur guvernul lui Nikol Pașinian. Prin operațiunea „Marsilia”, s-a difuzat un fake news masiv conform căruia premierul armean și-ar fi cumpărat o vilă de lux în Franța. Știrea, amplificată de 17 agenți acoperiți, a strâns 10,6 milioane de vizualizări în rândul diasporei, în timp ce dezmințirea a abia a atins 1,1 milioane.

Moscova deține direct portalul propagandistic „Erevan1” și a dezvoltat proiectul „Baza de cunoștințe Armenia”, clonând peste 50.000 de pagini Wikipedia și folosind optimizare SEO pentru a manipula sistemele de Inteligență Artificială (cum ar fi ChatGPT) să ofere răspunsuri favorabile Kremlinului despre politicienii armeni. De asemenea, se suspectează finanțarea platformei „Alpha News” pentru a răspândi narațiuni anti-occidentale în diasporele din SUA, Liban și Franța, dezvăluie FIP.am.

Operațiuni sub „steag fals” și capete de porc la moschei în Franța

În Franța, SDA a acționat sub „steag fals” (false flag) pentru a incita la ură rasială și religioasă. Agenția a angajat cetățeni sârbi care au pus capete de porc la moschei (operațiunea „Capul de porc”) și au vandalizat sinagogi, dar s-au dat drept activiști ucraineni sau ai partidului armean „Dașnakcutiun” pentru a transfera vina. O altă operațiune a vizat fotografierea a 500 de mașini de lux din Paris pe care s-au montat numere de Ucraina, scopul fiind tăierea sprijinului populației franceze pentru refugiați și Kiev.

Germania, Norvegia și Frontul Ucrainean

Moscova s-a implicat masiv în alegerile pentru Bundestag, încercând să-l discrediteze pe Robert Habeck (Verzi) și cumpărând influența europarlamentarului AfD Maximilian Krah. Proiectul „Mitteleuropa” urmărea crearea unei alianțe Austria-Ungaria-Slovacia pentru a slăbi axa Berlin-Paris.

În Norvegia s-a încercat sabotarea Forumului de Guvernare a Internetului prin provocarea unui scandal politic artificial.

Ucraina rămâne ținta principală a Rusiei. Operațiunea „Burj Khalifa”, care susținea fals că Zelenski a cumpărat proprietăți de lux în Dubai, a adunat 86 de milioane de vizualizări. Moscova a creat rețele de canale Telegram aparent proucrainene pentru a induce subtil ideea că înfrângerea Kievului este inevitabilă.

Scurgerea demonstrează că toate aceste atacuri hibride din Europa fac parte dintr-o strategie unică, coordonată direct din inima Kremlinului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Lovitură de teatru! E breaking news-ul momentului, care schimbă tot. Ce mutare fulger în politică! Ce au făcut Nicușor Dan și Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp
Viva.ro
Lovitură de teatru! E breaking news-ul momentului, care schimbă tot. Ce mutare fulger în politică! Ce au făcut Nicușor Dan și Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Unica.ro
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Ramona Olaru, vedeta Antenei, antrenament neobișnuit » Antrenorul a rămas surprins: „Dă bine?”
GSP.RO
Ramona Olaru, vedeta Antenei, antrenament neobișnuit » Antrenorul a rămas surprins: „Dă bine?”
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.RO
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
Parteneri
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Libertateapentrufemei.ro
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Avantaje.ro
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Ramona Olaru, pictorial incendiar după ce fostul iubit s-a afișat cu o altă femeie: „Lovitură sub centură! România 1 - Grecia 0”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, pictorial incendiar după ce fostul iubit s-a afișat cu o altă femeie: „Lovitură sub centură! România 1 - Grecia 0”

Alte știri

Cum se depune Declarația unică 2026: cine trebuie să depună formularul 212
Știri România 15:31
Cum se depune Declarația unică 2026: cine trebuie să depună formularul 212
Legătura directă între marile tragedii din Caracal și Mureș și felul în care Poliția Română a fost îngenuncheată prin control politic
Știri România 14:55
Legătura directă între marile tragedii din Caracal și Mureș și felul în care Poliția Română a fost îngenuncheată prin control politic
Parteneri
Armele pe care dăm miliarde, dar prezintă risc pentru viețile militarilor în război. General NATO: „Există soluții mai ieftine și mai sigure”
Adevarul.ro
Armele pe care dăm miliarde, dar prezintă risc pentru viețile militarilor în război. General NATO: „Există soluții mai ieftine și mai sigure”
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Fanatik.ro
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Liliana Ștefan, mama copiilor lui Dan Bittman, decizie radicală după despărțirea de artist. Ce meserie practică acum
Stiri Mondene 14:00
Liliana Ștefan, mama copiilor lui Dan Bittman, decizie radicală după despărțirea de artist. Ce meserie practică acum
Ce au găsit jandarmii din București într-o mașină a fanilor lui Max Korzh. Artistul cântă pe Arena Națională pe 23 mai 2026
Stiri Mondene 13:54
Ce au găsit jandarmii din București într-o mașină a fanilor lui Max Korzh. Artistul cântă pe Arena Națională pe 23 mai 2026
Parteneri
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Băiatul de 14 ani din Timiş care a căzut cu trotineta este în moarte cerebrală. Mătuşa cere interzicerea lor
ObservatorNews.ro
Băiatul de 14 ani din Timiş care a căzut cu trotineta este în moarte cerebrală. Mătuşa cere interzicerea lor
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Parteneri
Fostul jucător de la Rapid, despre România: „O țară groaznică, sunt toți țigani, șmecheri”
GSP.ro
Fostul jucător de la Rapid, despre România: „O țară groaznică, sunt toți țigani, șmecheri”
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Parteneri
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
Mediafax.ro
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Wowbiz.ro
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Wowbiz.ro
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Redactia.ro
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
BREAKING NEWS Un lift din Ministerul Transporturilor s-a prăbușit în gol mai multe etaje. Șapte persoane se aflau în interior
KanalD.ro
BREAKING NEWS Un lift din Ministerul Transporturilor s-a prăbușit în gol mai multe etaje. Șapte persoane se aflau în interior

Politic

Sorin Grindeanu a izbucnit la adresa lui Ilie Bolojan din cauza reactoarelor de la Doicești: „Să rămână în limitele date de Constituție”
Politică 13:49
Sorin Grindeanu a izbucnit la adresa lui Ilie Bolojan din cauza reactoarelor de la Doicești: „Să rămână în limitele date de Constituție”
Peste jumătate dintre români cer un nou Guvern, iar 40% vor alegeri anticipate pentru a opri criza politică
Politică 13:26
Peste jumătate dintre români cer un nou Guvern, iar 40% vor alegeri anticipate pentru a opri criza politică
Parteneri
Lidl extinde sistemul de bariere la accesul în parcare, la rețeaua de supermarketuri din Iași
ZiaruldeIasi.ro
Lidl extinde sistemul de bariere la accesul în parcare, la rețeaua de supermarketuri din Iași
”N-am întâlnit în viața mea așa ceva!” Ce a pățit în București un mare campion al României, după revenirea din SUA
Fanatik.ro
”N-am întâlnit în viața mea așa ceva!” Ce a pățit în București un mare campion al României, după revenirea din SUA
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)
Spotmedia.ro
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)