Sebastian Ghiță, condamnatul penal fugar în Serbia, a reacționat vehement pe pagina sa de Facebook după ce numele său a apărut într-o scurgere masivă de documente secrete de la Moscova, care îl indicau ca parte dintr-un plan rusesc de discreditare a președintei Maiei Sandu. Ghiță a negat categoric orice legătură cu Vladimir Putin sau Kremlinul, punând acuzațiile pe seama „presei soroșiste”, și a deviat atacul spre o serie de teme politice interne.

Ce urmărea planul de discreditare a Maiei Sandu și implicarea lui Sebastian Ghiță

În documentele analizate de jurnaliști, Republica Moldova apare ca o zonă de război informațional de maximă intensitate, obiectivul principal fiind distrugerea credibilității președintei proeuropene Maia Sandu. Kremlinul a orchestrat campanii coordonate bazate pe așa-zise „investigații” legate de activitatea fundației sale.

Scurgere masivă de documente secrete: „Idei pentru lucru cu Sebastian Ghiță”

Cea mai explozivă dezvăluire vizează un plan de a-l coopta pe mogulul media și fostul deputat român Sebastian Ghiță. „Idei pentru lucru cu Sebastian Ghiță”, s-ar numi documentele trimise pentru aprobare de un agent din teren către oamenii lui Kirienko.

Strategia Moscovei prevedea ca Sebastian Ghiță să lanseze în spațiul public o declarație incendiară conform căreia administrația Maiei Sandu ar fi încercat să îi ofere suma de 150.000 de euro pentru a bloca difuzarea de știri negative despre ea la România TV.

Scopul era crearea unui scandal transfrontalier de corupție. De asemenea, documentele arată că platforma SNG.TODAY (SNG.FM), controlată și finanțată de SDA prin Maria Zaharova, o are pe Maia Sandu ca țintă principală permanentă.

Sebastian Ghiță, fost deputat și om de afaceri român, se află în continuare în Serbia, fiind fugit din România din decembrie 2016 pentru a scăpa de mai multe dosare de corupție. Acesta s-a stabilit în Serbia, unde a primit azil politic.

Sebastian Ghiță s-a întâlnit cu Călin Georgescu la Belgrad

Sebastian Ghiță a declarat recent într-o înregistrare prezentată de jurnalistul Cristi Ciupercă faptul că, în decembrie 2021, a fost vizitat la Belgrad de Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, care i-ar fi cerut sprijin pentru campania electorală din 2024. Informați a fost confirmată ulterior de Călin Georgescu.

În atacul Moscovei apare și numele lui Cristian Rizea, condamnat penal și declarat indezirabil în Republica Moldova

Punctul 2 din propunerile făcute de echipa Serghei Kirienko s-a concretizat inclusiv în scandalul făcut de Cristian Rizea, fost deputat PSD condamnat definitiv la 4 ani şi 8 luni de închisoare, la discursul Maiei Sandu în Parlamentul European, unde nu e clar cum a intrat în spaţiul rezervat presei, spune analistul politic Sorin Ioniță. Rizea a fost eliberat condiționat pe 2 iulie 2025, de Tribunalul Ilfov.

Fostul deputat PSD Cristian Rizea a fost declarat indezirabil în Republica Moldova și extrădat în România în 2023 pentru că ar fi „subminat și suprimat” suveranitatea, independența și integritatea teritorială ale țării conduse de Maia Sandu, a dezvăluit la acel moment G4Media.ro, care cita un document al Ministerului de Interne din Republica Moldova.

Operațiunea „Marsilia” și manipularea Wikipedia pentru compromiterea premierului Armeniei

O țintă de mare importanță pentru Rusia este și Armenia, SDA atacând dur guvernul lui Nikol Pașinian. Prin operațiunea „Marsilia”, s-a difuzat un fake news masiv conform căruia premierul armean și-ar fi cumpărat o vilă de lux în Franța. Știrea, amplificată de 17 agenți acoperiți, a strâns 10,6 milioane de vizualizări în rândul diasporei, în timp ce dezmințirea a abia a atins 1,1 milioane.

Moscova deține direct portalul propagandistic „Erevan1” și a dezvoltat proiectul „Baza de cunoștințe Armenia”, clonând peste 50.000 de pagini Wikipedia și folosind optimizare SEO pentru a manipula sistemele de Inteligență Artificială (cum ar fi ChatGPT) să ofere răspunsuri favorabile Kremlinului despre politicienii armeni. De asemenea, se suspectează finanțarea platformei „Alpha News” pentru a răspândi narațiuni anti-occidentale în diasporele din SUA, Liban și Franța, dezvăluie FIP.am.

Operațiuni sub „steag fals” și capete de porc la moschei în Franța

În Franța, SDA a acționat sub „steag fals” (false flag) pentru a incita la ură rasială și religioasă. Agenția a angajat cetățeni sârbi care au pus capete de porc la moschei (operațiunea „Capul de porc”) și au vandalizat sinagogi, dar s-au dat drept activiști ucraineni sau ai partidului armean „Dașnakcutiun” pentru a transfera vina. O altă operațiune a vizat fotografierea a 500 de mașini de lux din Paris pe care s-au montat numere de Ucraina, scopul fiind tăierea sprijinului populației franceze pentru refugiați și Kiev.

Germania, Norvegia și Frontul Ucrainean

Moscova s-a implicat masiv în alegerile pentru Bundestag, încercând să-l discrediteze pe Robert Habeck (Verzi) și cumpărând influența europarlamentarului AfD Maximilian Krah. Proiectul „Mitteleuropa” urmărea crearea unei alianțe Austria-Ungaria-Slovacia pentru a slăbi axa Berlin-Paris.

În Norvegia s-a încercat sabotarea Forumului de Guvernare a Internetului prin provocarea unui scandal politic artificial.

Ucraina rămâne ținta principală a Rusiei. Operațiunea „Burj Khalifa”, care susținea fals că Zelenski a cumpărat proprietăți de lux în Dubai, a adunat 86 de milioane de vizualizări. Moscova a creat rețele de canale Telegram aparent proucrainene pentru a induce subtil ideea că înfrângerea Kievului este inevitabilă.

Scurgerea demonstrează că toate aceste atacuri hibride din Europa fac parte dintr-o strategie unică, coordonată direct din inima Kremlinului.

