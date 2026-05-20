Situaţia a fost agravată de prăbuşirea guvernului pro-UE la începutul acestei luni, ceea ce face mai dificilă obţinerea de instrucţiuni politice din capitală. Dar lipsa de vizibilitate a românilor datează cu mult înainte de acest moment şi reprezintă o strategie intenţionată, potrivit unui oficial român care a vorbit în nume personal. Delegaţia României se menţine discretă la Bruxelles pentru a evita să creeze valuri şi să se confrunte cu reacţii negative din partea partenerilor, a explicat oficialul.

În plus, dintre ambasadele celor 27 de ţări membre ale UE, România este singura care nu are un purtător de cuvânt sau un ofiţer de presă în funcţie care să prezinte poziţiile ţării. O listă publică menţionează doar un singur angajat în domeniul comunicării, iar reprezentantul permanent nu a mai emis un comunicat de presă de aproape un an. Site-ul ambasadei este, de asemenea, frecvent indisponibil, la fel ca cel al Ministerului Afacerilor Externe al ţării.

Reprezentantul permanent al României la Bruxelles a refuzat să comenteze, iar Ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii, precizează POLITICO.

Un al cincilea diplomat a explicat că România este mai activă la nivel tehnic, pledând pentru lucrurile pe care le consideră cele mai importante pentru interesele sale – cum ar fi grupul „Prietenii Coeziunii”, care militează pentru continuarea finanţării regionale – şi ridicând probleme precum incursiunile dronelor în cadrul Consiliului Afacerilor Externe.

Delegaţia de la Bucureşti este, în schimb, foarte activă la sediul NATO. Rolul crescând al României în apărarea europeană a fost demonstrat luni seara, când un F-16 românesc care se antrena în cadrul misiunii NATO de poliţie aeriană în zona baltică a doborât o dronă neautorizată în spaţiul aerian al Estoniei, notează POLITICO.

POLITICO mai notează că jurnaliştii săi l-au văzut marţi pe fostul prim-ministru român şi comisar pentru agricultură, Dacian Cioloş, în holul clădirii Berlaymont, întâlnindu-se cu Dragoş Tudorache din cabinetul lui Stéphane Séjourné.

gheorghe_2 20.05.2026, 17:56

E imposibil să ai vreo urmă de diplomație, când tot ministerul tău de Externe este doar o anexă a SIE, care SIE e interesat doar cum să facă cât mai mulți bani, pentru uzul propriu. Nu e o problemă doar la Bruxelles sau doar de acum, e ceva ce s-a menținut constant, în toată perioada de după 89. După agitația prostească din perioada lui nea Nicu, a urmat o binemeritată vacanță, pentru tot așa-zisul nostru corp diplomatic, ce a învățat că tăcerea, lenea și nesimțirea sunt de aur. Că tot suntem în perioada de ajustări bugetare: închideți Ministerul de Externe și toate ambasadele, că fac umbră pământului degeaba. Lăsați numai SIE, ca să știe măcar lumea o treabă, dar și ălafără acoperire diplomatică, ca să nu mai dăm parfum de diplomație hoției pure practicate de aceste organe.

