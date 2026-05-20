Reamintim că, în iulie 2024, la festivalul „Beach, Please!” din Costinești, Wiz Khalifa a fumat canabis pe scenă. Ulterior, anchetatorii au stabilit că deținea 18,53 grame de cannabis și o țigaretă cu aceeași substanță și l-au trimis în judecată în octombrie 2024.

Inițial, în aprilie 2025, Tribunalul Constanța l-a condamnat la o amendă de 3.600 de lei, însă procurorii DIICOT au contestat decizia. În decembrie 2025, Curtea de Apel Constanța a înlocuit amenda cu o pedeapsă de 9 luni de închisoare, deși americanul nu mai era de mult în România.

Wiz Khalifa a făcut apel prin avocați, dar pe 7 mai 2026 Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins recursul în casație. Decizia Curții Supreme a fost definitivă.

Acum, autoritățile române l-au dat în urmărire generală, adică doar pe teritoriul României.

Statul român poate încerca punerea în executare a mandatului prin mecanisme de cooperare internațională. În cazul în care Wiz Khalifa ajunge într-un stat membru al Uniunii Europene, autoritățile pot apela la mandatul european de arestare, iar în afara UE pot fi folosite proceduri de extrădare sau instrumente Interpol, a notat Mediafax.

Potrivit Legii 143/2000, deținerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. În cazul drogurilor de mare risc, limitele sunt mai mari, de la 6 luni la 3 ani de închisoare.

După incidentul din 2024, americanul, care acum are 38 de ani, a transmis că nu a intenționat să arate lipsă de respect față de România și că nu va repeta gestul.