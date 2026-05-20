Dumbo a pus mâna nu doar pe marele trofeu, dar și pe premiul în valoare de 150.000 de euro, despre care a dezvăluit că îl va împărți cu toți cei care au ajuns în semifinală, adică Valentin Tănase, Rafael Szabo și Vladimir Drăghia.

„Premiul de 150.000 de euro va fi împărțit în patru: 60.000 euro Dumbo, 30.000 de euro Rafa, pentru afacerea tatălui său, 30.000 de euro Vali, avans pentru apartamentul mamei sale, 30.000 de euro eu, îi voi dona către burse educaționale pentru copiii cu afecțiuni oncologice. Astfel, toată lumea câștigă!

Am toată încrederea în Dumbo că se va ține de cuvânt și va împărți premiul așa cum am convenit. Le va oferi astfel și o lecție de omenie celor care n-au crezut în el, celor care l-au judecat greșit. Sper ca toată lumea să învețe ceva din ceea ce tocmai am făcut noi aici”, a spus Vladimir Drăghia despre decizia luată de Dumbo (Marius Alexandru).

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Pe lângă sumele despre care a vorbit Vladimir Drăghia, în mediul online s-a aflat și câți bani au primit concurenții pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Iar sumele nu sunt deloc de ignorat.

Mai exact, se pare că Vladimir Drăghia a primit 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în Thailanda. Astfel, pentru că a rezistat timp de 20 de săptămâni în emisiunea de la PRO TV, el a primit 40.000 de euro. La care se adaugă 7.000 de euro pe care i-a obținut drept recompense în timpul show-ului.

Astfel, potrivit celor de la Cancan, Vladimir Drăghia a primit de la PRO TV 47.000 de euro pentru participarea la „Desafio: Aventura”, plus o sumă pe care a negociat-o la semnarea contractului, care a rămas confidențială.

În schimb, Valentin Tănase a primit 1.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută la „Desafio: Aventura”. Și el a rezistat tot 20 de săptămâni în Thailanda, astfel că în cont i-au intrat 20.000 de euro. La care se adaugă 18.500 de euro, bani obținuți din recompense.

În total, pentru participarea la „Desafio: Aventura”, Valentin Tănase a primit 38.500 de euro de la PRO TV, plus banii obținuți în momentul în care a semnat contractul, sumă care a rămas confidențială.