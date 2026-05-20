Anunțul a fost făcut printr-o scrisoare trimisă președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, cel care este și președintele PSD.

„Subsemnatul, losif-Florin Jianu, ales deputat în circumscripţia electorală nr.18 Galaţi, vă rog să luaţi act de faptul că, începând cu data de 20 mai, îmi voi da demisia din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat și îmi voi continua activitatea ca deputat al Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal”, a scris el.

Apoi, Jianu a explicat pe Facebook: „Astăzi am decis afilierea mea la Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal din Camera Deputaților. Este o decizie asumată, într-un context politic în care consider că România are nevoie de stabilitate, seriozitate și de o voce clară în favoarea parcursului european și euroatlantic al țării noastre”.

„Precizez faptul că nu am fost membru al PSD, ci deputat afiliat acelui grup parlamentar, iar colaborarea avută până acum a fost una instituțională, bazată pe proiecte și pe responsabilitatea față de cetățeni”, a conchis Iosif Jianu.

Iosif-Florin Jianu este la primul mandat de parlamentar, în legislatura 2024-2028, fiind ales în circumscripția electorală nr. 18 Galați pe listele partidului SOS România. În mai 2025 a demisionat, iar după numai o lună a trecut la grupul parlamentar al PSD. Acum se mută la grupul PNL din Camera Deputaților.