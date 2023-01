În plus, avem parte de mai multe episoade noi din Comoara Națională: Puterea Istoriei (National Treasure: Edge of History), Războiul stelelor: Lotul rău (Star Wars: The Bad Batch) și Misterele din Montana (Big Sky).

Seriale Disney Plus, februarie 2023

FLEISHMAN ARE NECAZURI / FLEISHMAN IS IN TROUBLE

SERIAL ORIGINAL I 22 februarie I Toate episoadele sunt disponibile

Fleishman are necazuri este povestea lui Toby Fleishman (41 de ani), recent divorțat și care plonjează în noua lume a întâlnirilor prin intermediul aplicațiilor, cu un succes de care nu a avut parte în tinerețe, înainte să se însoare la finalul studiilor medicale. Dar chiar la începutul primei sale veri de libertate sexuală, fosta sa soție Rachel dispare, lăsându-l cu Hannah, în vârstă de 11 ani, și cu Solly, de 9 ani, fără niciun indiciu und ear putea fi sau dacă se va întoarce. În timp ce jonglează cu sarcinile de părinte, cu întoarcerea vechilor prieteni Libby și Seth, cu o potențială promovare la spital pe care o aștepta de mult timp și cu toate femeile compatibile din Manhattan, își dă seama că nu va reuși niciodată să afle ce s-a întâmplat cu Rachel până nu va fi în stare să accepte ceea ce s-a întâmplat de fapt cu căsnicia lor.

NOILE AVENTURI ALE FAMILIEI PROUD / THE PROUD FAMILY: LOUDER AND PROUDER (sezonul 2)

SERIAL ORIGINAL DISNEY+ I 1 februarie I Toate episoadele sunt disponibile

Continuarea apreciatului serial, „Noile aventuri ale familiei Proud” urmărește aventurile și neajunsurile lui Penny Proud, în vârstă de 14 ani, și ale familiei ei, în timp ce trăiește o viața modernă cu amuzament și empatie. Anii 2020 aduc o nouă carieră pentru mama Trudy, vise mărețe pentru tatăl Oscar și noi provocări pentru Penny, inclusiv o vecină trezită social care crede că are multe să o învețe,

Producțiile Disney+ la Premiile Golden Globe 2023: Școala Abbott (Abbott Elementary) premiat pentru cel mai bun serial de comedie, alături de Quinta Brunson, cea mai buna actrita intr-un serial TV, actorii Amanda Seyfried (Cazul Theranos/ The Dropout) și Jeremy Allen White (Ursul/The Bear) au fost, de asemenea, premiați pentru performanțele lor. Toate cele trei seriale pot fi urmărite acum pe Disney+. Sezonul 2 din serialele Școala Abbott și Ursul vor fi difuzate în 2023 .

Avatar: incursiune în culise, ediție specială din 2020 (Avatar: The Deep Dive Edition of 20/20) este acum disponibil pe Disney+ și dezvăluie trucurile și magia din spatele succesului de box office Avatar 2, aflat în prezent în cinematografe. Bineînțeles, puteți găsi Avatar și pe Disney+.

