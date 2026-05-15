„De 35 de ani încoace le-am auzit pe toate. O parte a acestei țări în care trăiesc și muncesc, a crezut de cuviință să-mi spună tot ce se putea mai rău. Am fost pe rând, beizadea, copil de nomenclaturiști, apoi fata criminalului, apoi mi-au zis că sunt grasă, urâtă, că mă îmbrac prost, că nu pot fi iubită, că nu-s bună de nimic, că sunt impostoare, că trăiesc pe banii poporului, ca sunt incapabilă, că nu știu nimic, că nu muncesc.”

Oana Roman a povestit că a fost jignită și pentru viața ei personală. „S-au scris și spus milioane de minciuni, atacuri, jigniri, umilințe. S-au făcut mii de emisiuni în direct în care am fost călcată în picioare, s-au făcut site-uri cu bancuri în care eram agresată și jignită, am fost atacată chiar și de „prieteni” care m-au împroșcat cu noroi, am fost boicotată și marginalizată”, a scris vedeta în mesajul care a impresionat mii de oameni.

Vedeta a declarat că a fost criticată chiar și atunci când era însărcinată sau când a trecut prin probleme grave de sănătate.

„Am fost jignită și când eram gravidă și când era să mor la spital. Am fost judecată pentru că mi-am îngrijit mama așa cum am crezut eu de cuviință mai bine, am fost judecată pentru cum am înmormantat-o inclusiv de cel mai apropiat membru al familiei. Când am spus că am fost abuzată de sot, au spus că mint, că sigur am făcut eu ceva.”, a scris vedeta.

„Pentru mulți, nimic din ce am spus sau făcut vreodată nu a fost bine și totuși am dus toate astea cu capul sus. Nu m-am plâns, nu am jignit pe nimeni la rândul meu, nu am capitulat și am mers mai departe. Ce m-a ajutat? Faptul ca trăiesc în libertate. Si în libertate ura celorlați rămâne doar ură, ea nu poate deveni represiune. Cu toții ar trebui sa înțelegem asta, că nu există nimic mai presus ca libertatea, demnitatea și Credinta adevărată. Aia necondiționată.”, a continuat ea.

Mesajul categoric transmis de Oana Roman

„Am rămas în picioare spunându-mi că într-un fel poate ăsta e prețul pe care trebuie sa-l plătesc pentru libertatea pe care am câștigat-o toți. Mi-am zis mereu că trăind în libertate le pot duce pe toate și că trăiesc într-o țară care nu se mai poate întoarce înapoi. Niciodată. Libertatea a fost și este motorul care mă ține dreaptă.

Libertatea mi-a dat demnitate și liniște. De câte ori am fost la pământ m-am ridicat pentru că trăiesc într-o țară liberă în care, dacă vrei cu adevărat să muncești și sa fii bun, ai șanse să-ți revii și să o iei de la capăt oricând. De aceea voi lupta pentru Libertatea mea și a celorlalți până la ultima mea suflare.”, a scris vedeta.

