Evenimentul, desfășurat la Lotus Therm Hotel din Băile Felix, a adunat lideri din business, juridic, administrație și industrie, care au discutat despre modul în care România poate deveni mai competitivă prin întărirea cadrului legal și instituțional. Dr. Adriana Cioca, președintele CCE-R, a subliniat importanța unei baze legale solide pentru mediul de afaceri: „Pentru companii, cadrul legal nu este doar o obligație administrativă. El devine infrastructură strategică. Este fundația pe care se construiesc investițiile, fuziunile, succesiunea antreprenorială, dezvoltarea industrială și inovarea.”

Primarul din Oradea, Florin Birta, a vorbit despre colaborarea eficientă dintre administrația locală, mediul privat și Ambasada Elveției, subliniind că orașul este un exemplu de succes în crearea unui ecosistem favorabil investițiilor: „Oradea demonstrează că performanța economică vine atunci când administrația, mediul privat și infrastructura legală funcționează împreună pentru a crea un ecosistem atractiv pentru investitori.”

Avocatul Bruno Leroy, moderatorul conferinței, a punctat rolul crucial al legislației în economia națională: „Dincolo de reguli și proceduri, cadrul legal este ceea ce dă ritm și direcție economiei. Rolul nostru, ca lideri și profesioniști, este să transformăm complexitatea legislativă într-un avantaj competitiv pentru companii și într-un factor real de încredere pentru investitori.”

Oana Căpățînă, partener la Neagu Căpățînă SPRL, a vorbit despre necesitatea reformelor continue și beneficiile transparenței corporative: „Într-un climat economic tot mai complex, companiile care investesc în structuri juridice solide, compliance și transparență vor fi cele care vor construi valoare sustenabilă și reziliență.”

Iar Roman Baran, managing director al AstorMueller, a abordat perspectivele investitorilor internaționali: „Pentru companiile internaționale, predictibilitatea juridică și fiscală reprezintă factori decisivi. Stabilitatea cadrului legal influențează direct deciziile privind producția, extinderea și securitatea operațională.”

Evenimentul a reafirmat rolul orașului Oradea ca un pol de dezvoltare economică regională, demonstrând că succesul vine din sinergia dintre administrația locală, infrastructura modernă, securitatea juridică și leadership-ul economic.

