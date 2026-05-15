Cine este Marius Daniel Popescu

Marius Daniel Popescu s-a născut la Craiova în 1963. Este stabilit la Lausanne din 1990, unde este șofer de autobuz în cadrul transportului public local.

Marius Daniel Popescu, poet și prozator, a început să scrie și să publice poezie în România, unde i-au apărut patru volume. Acesta a frecventat cenaclurile literare de la Braşov şi, alături de Alexandru Muşina, Andrei Bodiu, Marius Oprea, Caius Dobrescu, a făcut parte din „Grupul de la Braşov“.

În ceea ce privește primul său volum de poeme în limba franceză, acesta s-a intitulat 4 x 4, poèmes tout-terrains și a fost publicat la Editura Antipodes din Lausanne, potrivit unei postări publicate de Cultura la dubă pe Facebook.

În 2004, el a publicat Arrêts déplacés, la aceeași editură, volum care a obținut Premiul Rilke în 2006. În paralel a ținut cursuri de literatură într-o închisoare de maximă securitate din Elveţia.

Premiul Literar al Fundației Prince Pierre a fost fondat în 1951

Fondat în 1951, Premiul Literar al Fundației Prince Pierre onorează anual un scriitor de renume de limba franceză pentru întreaga sa operă. Valoarea premiului este de 25.000 de euro, conform Fondation Prince Pierre.

Anual, în luna mai, membrii consiliului se întrunesc la Paris pentru a stabili lista autorilor selectați. Câștigătorul este ales la Monaco, în timpul sesiunii de lucru de toamnă care precede ceremonia de decernare a premiilor Fundației, în cadrul căreia îi va fi înmânat premiul.

