De la ruși vine ploaia… așa spune un cântec celebru. Însă, dacă ne raportăm la situația actuală în ce privește piața carburanților, putem spune „de la ruși vine țițeiul”. Și șantajul, iar corespondentul Știrilor Pro TV, Cosmin Savu, știe cel mai bine despre ce este vorba. În ediția din din 25 septembrie a emisiunii „România, te iubesc!” vom vedea rezultatul demersurilor sale. Iată ce am aflat în avanpremieră chiar de la Cosmin!

„Petrolul roșu”… care a fost trigger-ul pentru tine când ai început această investigație?

E un subiect care ne „lovește” pe toți, prețul combustibililor se regăsește în prețul tuturor produselor și serviciilor. Am vrut să fac o radiografie a unei industrii care ne privește pe toți, cu toții suntem cu ochii pe benzină și motorină chiar dacă nu suntem șoferi pentru că și laptele sau pâinea sunt transportate, iar în prețul final se regăsește și acest cost.

„Petrolul roșu” se referă la țițeiul care vine de la răsărit, un petrol care astăzi este obiectul șantajului rusesc care încearcă orice joc pentru a-și alimenta mașina de război. Pentru că și războiul merge cu petrol și ucide oameni. Dar și petrolul pe care noi îl mai avem, chiar dacă nu mai sunt rezerve atât de bogate ca pe vremuri.

Recomandări EXCLUSIV. Doi ruși antirăzboi vorbesc despre anunțul mobilizării parțiale: „Am de gând să mă ascund. Nu vreau să ucid și nu vreau să mor”

Și cât timp a fost necesar pentru a finaliza această anchetă?

De câteva luni m-am aplecat pe documentarea poveștii, am vrut să înțeleg ce s-a întâmplat în istoria noastră recentă, ce s-a întâmplat cu piața de rafinare și distribuție de carburanți. Au fost filmări în portul Constanța, la Ploiești sau la Onești, am trecut prin rafinării care stau să fie demolate la secții noi care pot reprezenta viitorul. Și am vorbit deschis despre o zonă despre care, de obicei, nu se vorbește.

Ce presiuni au existat în timpul realizării acestui material? Și, dacă ar fi să o iei de la început ce ai schimba?

Tot timpul există sensibilități, mai ales că aici vorbim și despre branduri comerciale și jucători economici importanți. Dar cu toții au înțeles demersul nostru transparent și obiectiv. Întotdeauna aș perfecționa un material, eu am o glumă cum că aș începe filmările după ce am difzuat materialul.

Ce efecte crezi că vă avea ancheta ta după ce va fi difuzată pe post?

Recomandări Ministerul Apărării s-a răzgândit: spune că nu mai „relochează” radarul care apără baza de la Deveselu bruiat de noul depozit Lidl, ci îl „supraînalță”

Lumea va conștientiza importanța unei strategii energetice, iar securitatea aprovizionării și la un nivel de preț accesibil este extrem de importantă.

Apropo… când ai făcut cel mai recent plin de carburant? :) Și cât era prețul?

Deși eu nu sunt șofer, alimentez :). A fost mult, aproape 500 lei. Am un rezervor mare, iar motorina e mai scumpă astăzi.

Ce crezi că se va întâmpla cu prețul carburanților anul viitor?

Lumea se va schimba și cred că se vor găsi noi soluții pentru mobilitate. Dar nu curând. Mă aștept că războiul de la granițe să ne influențeze întreaga viață.

Și ce alte subiecte ai pregătit pentru acest nou sezon al emsiunii „România, te iubesc!”?

Sunt în mijlocul filmărilor pentru un nou episod și pot să vă spun că va fi legat tot de evenimentele din proximitatea noastră, chiar dacă vor fi și deplasări în străinătate.

ARTICOL PRELUAT DE PE SITE-UL TVMANIA.RO

Urmărește-ne pe Google News