„Premierul demis Bolojan lasă România în deșert! Și pentru asta trebuie să plece urgent! România este de azi în criză economică profundă. Premierul demis Bolojan a dus România pe locul 2 în Uniunea Europeană la scădere economică. În plus, avem o inflație mai mare decât Ucraina, o țară aflată în război de patru ani. Atenție, nici măcar în pandemie situația nu era așa de gravă. Și nici măcar în marea criză financiară din 2009-2010”, a spus Sorin Grindeanu într-o conferință de presă.

Și a continuat, susținând că experimentul lui Ilie Bolojan a fost „un plan de sărăcire națională”: „De aceea, astăzi mă adresez românilor, nu armatei de bolofani digitali. Imaginați-vă ce ar însemna încă 10 luni cu această viziune economică sufocantă pentru români! Vă spun eu în cifre: peste 300.000 de șomeri, 120.000 de IMM-uri românești care pun lacătul pe ușă. Iar cei mai afectați vor fi tinerii. Mai bine de o treime dintre ei vor fi șomeri. Aceasta este rețeta unui dezastru programat”.

„Cu tupeu, premierul demis Bolojan se adâncește în propriile minciuni și ne spune că a scăzut deficitul. Da, prin artificiu contabil și amânând plăți, omorând România! Văzând astăzi aceste cifre, regret că nu am fost și mai fermi. Trebuia să oprim mai devreme atitudinea de felcer luminat”, a mai spus Grindeanu.

Ați lăsat economia în comă, dar zilnic veniți doar cu bălăcăreală, nu cu soluții! Ați făcut abuz de putere și ați pus în pericol SAFE printr-o ordonanță ilegală! Un om care zâmbea larg sub sigla USL ne spune nouă că este reformat și se prezintă drept un imaculat. Spune arogant domnul Bolojan că a fi pesedist este o boală. Ce uită să spună domnul Bolojan este că în realitate leadershipul PSD a dus România în UE, NATO și Schengen. Vă înțelegem invidia!

Președintele PSD, Sorin Grindeanu:

Social democratul nu s-a oprit aici și a continuat: „Domnule Bolojan, de fapt dumneavoastră suferiți de o boală: ipocrizia! Să vorbești despre penali, dar să ai o tripletă penală fix în fruntea partidului pe care îl conduci… Președinte PNL Tulcea, trafic de influență, președintele CJ Sălaj, control judiciar pentru corupție, președintele CJ Iași cu două dosare de corupție și trafic de influență. Să vorbești de sinecuri și să uiți convenabil că ți-ai trimis Finul de la Bihor în Parlament, condamnat pentru că a falsificat legitimații de student….”.

„A minți cu nerușinare în fiecare zi nu reface economia! Nimic nu acoperă adevărul: nici măcar aplauzele puse în scenă cu oameni de afaceri care primesc contracte pe bandă rulantă”, a mai afirmat Grindeanu.

România este în criză politică de aproape o lună

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. Practic, Guvernul Bolojan a fost demis după 11 luni de la învestire. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un Guvern vor începe pe 18 mai.

Ceea ce se știe sigur în acest moment este că PNL și USR au decis să facă front comun împotriva PSD. De asemenea, Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.

Summitul B9 de la Cotroceni. Nicușor Dan a avut o întâlnire bilaterală cu Volodimir Zelenski: „Ne dorim ca industria noastră să beneficieze de expertiza ucraineană”
Prepurgel 13.05.2026, 14:52

Domnu Grindeanu!Dar voi-„social democrații”- unde ați fost in timpul in care„reformistul”(Propagandei)-„taia”...nivelul de trai al românilor cu venituri mici?!

nasty1 13.05.2026, 14:56

Grimase, minciuni, propaganda, gargara - doar asta ofera Grindeanu-Nordis si restul mafiei PSD! Iar guvernul viitor pe care-l ofera PSD e impreuna cu o adunatura de extremisti AUR-SOS-POT, regrupati si redenumiti!

