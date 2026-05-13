Ianca Simion, despre perioada de după divorțul părinților

Ianca Simion a oferit detalii despre modul în care a trăit separarea părinților săi, într-un interviu în care a vorbit despre familie, maturizare și planurile sale de viitor. Fiica lui Răzvan Simion a mărturisit că divorțul nu a fost ușor de înțeles pentru ea la început, mai ales că avea doar 10 ani atunci când părinții săi s-au despărțit.

„Ca orice schimbare, nu a fost ușoară. La început, nu înțelegeam ce se întâmplă, dar ce am știut mereu a fost că iubirea lor față de mine și față de fratele meu nu se va schimba niciodată”, a declarat Ianca Simion pentru viva.ro.

Tânăra a explicat că relațiile din familie nu s-au schimbat radical după separare și că ambii părinți au continuat să îi ofere sprijin și susținere. „Relațiile din familie n-au suferit schimbări la nivelul regulilor. Ambii părinți mi-au oferit o educație blândă și susținere necondiționată; i-am văzut întotdeauna, înainte de toate, ca pe cei mai buni prieteni”, a spus aceasta.

Ianca Simion recunoaște că despărțirea părinților și schimbările care au urmat au contribuit la maturizarea sa. „Totuși, cred că despărțirea lor și mutarea m-au făcut să mă maturizez mai repede, deși, oricum, de mică m-am simțit mai mult ca un «old soul»”, a mărturisit tânăra.

În prezent, Ianca este activă în mediul online, unde are o comunitate de aproximativ 30.000 de urmăritori, dar și studentă în ultimul an la Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării, specializarea Publicitate, din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Ea spune că este pasionată de cinematografie, fotografie, pictură și psihologie și că îi place atât să fie în fața camerei, cât și în spatele ei.

Călătoriile, modul prin care își găsește echilibrul

Întrebată dacă a trecut printr-o perioadă rebelă după divorțul părinților, Ianca Simion a spus că nu consideră că a avut astfel de episoade, deși recunoaște că unele alegeri au surprins familia.

„Nu cred că am avut vreodată o perioadă cu adevărat rebelă. Bine… dacă o întrebați pe mama, plecarea mea singură «până la capătul lumii», în Chile, anul trecut, a fost cu siguranță un gest destul de rebel, dar eu nu înțeleg de ce îmi tot spune asta”, a spus ea râzând.

Tânăra a explicat că pasiunea pentru călătorii o ajută să se elibereze și consideră că această latură a moștenit-o de la ambii părinți. „Mă eliberez mult prin călătorii, este unul dintre aspectele pe care le iubesc la mine și la viața mea. Ambii mei părinți sunt pasionați de călătorii, e ceva ce, cel mai probabil, de la ei am moștenit. Aș fi într-o constantă călătorie dacă s-ar putea”, a mai declarat Ianca Simion.

