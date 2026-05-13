Evenimentul este coprezidat de Nicușor Dan și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki. România și Polonia sunt cele două state care au lansat Formatul București 9 în 2015, după anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea de către Rusia.

Programul Summitului B9 de la Cotroceni

Programul reuniunii începe la ora 10.30, cu primirea oficială a șefilor de delegații la Palatul Cotroceni. De la ora 11.00 este programată sesiunea plenară de deschidere, cu intervenții ale președinților României și Poloniei.

Discuțiile vor continua cu dezbateri despre securitatea transatlantică, apărarea Flancului Estic și sprijinul pentru Ucraina. La ora 14.20 este programată fotografia oficială de grup, urmată, de la ora 14.30, de dejunul de lucru al liderilor. Conferința de presă comună este anunțată pentru ora 17.00.

Volodimir Zelenski urmează să aibă o intervenție la finalul sesiunii de lucru a B9.

Cine vine la Summitul B9 de la București

La București sunt așteptate 16 delegații străine, la nivel de șef de stat, șef de guvern sau reprezentanți guvernamentali. Din Formatul B9 participă Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria. La reuniune iau parte și statele nordice: Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia.

La Palatul Cotroceni se află și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Invitați speciali sunt președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și Thomas DiNanno, subsecretar de stat al SUA pentru controlul armamentelor și securitate internațională.

Mark Rutte a ajuns la București încă de marți seară, cu o zi înainte de summit, și a fost întâmpinat la Cotroceni de Nicușor Dan și Karol Nawrocki. Tot marți, președintele României l-a primit pe omologul său polonez, iar seara a avut loc o cină de lucru cu secretarul general al NATO au susținut declarații de presă comune la finalul convorbirilor oficiale desfășurate la Palatul Cotroceni.

Ce vor discuta liderii la București

Summitul are ca temă principală „Delivering More for Transatlantic Security”, adică o contribuție mai mare la securitatea transatlantică. Administrația Prezidențială arată că această formulă reflectă angajamentul aliaților de pe Flancul Estic și Nordic de a contribui mai mult la securitatea NATO.

Pe agenda discuțiilor se află pregătirea Summitului NATO de la Ankara, din prima parte a lunii iulie, creșterea cheltuielilor de apărare, consolidarea industriei transatlantice de apărare, întărirea practică a apărării pe Flancul Estic, inclusiv în România, coordonarea de la nord la sud în estul Alianței, sprijinul militar pentru Ucraina și împărțirea mai echitabilă a responsabilităților în interiorul NATO.

Nicușor Dan va susține, potrivit Administrației Prezidențiale, nevoia unei abordări coerente pe întreg Flancul Estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră. Președintele României va vorbi și despre implementarea angajamentelor privind creșterea cheltuielilor de apărare la 5% din PIB și despre sprijinul pentru Ucraina, prezentat ca o investiție în securitatea aliaților.

Summitul are loc înaintea reuniunii NATO de la Ankara

Reuniunea de la București are loc cu mai puțin de două luni înaintea Summitului NATO de la Ankara, programat pe 7 și 8 iulie 2026. Potrivit comunicatului citat de Agerpres, liderii vor folosi Summitul B9 și pentru a evalua pregătirile pentru reuniunea NATO.

Administrația Prezidențială transmite că Rusia rămâne „cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa Alianței”. În comunicat sunt menționate încălcări ale spațiului aerian aliat, acte de sabotaj, amenințări la adresa infrastructurii critice și campanii de agresiune hibridă.

La finalul Summitului B9, liderii vor adopta o declarație comună. Copreședinții formatului, România și Polonia, alături de secretarul general al NATO, vor susține apoi o conferință de presă.

Ce este Formatul București 9

Formatul București 9 a fost lansat în 2015, la inițiativa României și Poloniei, ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia. Reuniunea aduce împreună statele NATO de pe Flancul Estic și este folosită pentru coordonarea pozițiilor înaintea marilor decizii din Alianța Nord-Atlantică.

Pentru România, summitul de la Cotroceni este și o ocazie de a menține atenția aliaților asupra Mării Negre și asupra țărilor expuse amenințării ruse, inclusiv Republica Moldova. Administrația Prezidențială arată că va fi subliniată și nevoia ca statele europene să contribuie mai mult la securitatea continentului, în relația cu Statele Unite.

