În culisele serialului „Django” cu regizoarea Francesca Comencini și actrița Lisa Vicari: „E plăcut să vezi într-un western femei care nu au nevoie să fie salvate de bărbați, ci se descurcă singure”

Echipa ambițiosului proiect

Deși inițial se îndreptase spre studii de filosofie și plănuia să devină scriitoare, regizoarea Francesca Comencini și-a urmat vocația pentru cinema, moștenită din familie. Talentata regizoare este fiica celebrului regizor și scenarist Luigi Comencini, unul dintre părinții filmului italian postbelic, care a lucrat cu cele mai mari vedete ale epocii, de la Marcello Mastroianni la Vittorio De Sica, Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Gina Lollobrigida sau Claudia Cardinale și ne-a lăsat filme de neuitat precum „La ragazza di Bube”, „Pâine, dragoste și fantezie”, „Pâine, dragoste și gelozie” sau remarcabilul „Incompreso”, o capodoperă construită în jurul unei tragedii familiale.

Francesca Comencini

Primul film regizat de Francesca Comencini, „Pianoforte” (1984), a fost recompensat cu premiul De Sica la Festivalul internațional de film de la Veneția și aflat, în anul următor, în competiția pentru prestigiosul premiu David di Donatello, la categoria cel mai bun regizor debutant, marcând începutul unei cariere fructuoase. Au urmat cinci ani de pregătire a puternicei drame „La lumière du lac”, cu nume ca Nicole Garcia, Jean-Louis Barrault, Wadeck Stanczak și Madeleine Renaud în distribuție.

Între timp, cineasta a scris scenariul filmului „Un ragazzo di Calabria” (1987), o dramă plasată în lumea sportului regizată de tatăl său, Luigi Comencini. Francesca Comencini a mai realizat documentarul pentru televiziune „Un siècle d’écrivains: Elsa Morante” (1996), parte a unui serial dedicat scriitorilor celebri și drama „Mi piace lavorare (Mobbing)” (1994), cu Nicoletta Braschi.

Recent, regizoarea a repurtat un succes notabil cu celebrul serial „Gomora” / „Gomorra: La serie”, difuzat de HBO Max și Kanal D2, la care a colaborat cu aceiași remarcabili scenariști de la „Django”: Leonardo Fasoli și Maddalena Ravagli. Lansat în 2014, serialul a avut cinci sezoane (ultimul difuzat în 2021) și a fost premiat la numeroase festivaluri, printre care Festivalul de televiziune de la MonteCarlo, care i-a acordat trei distincții.

Lisa Vicari

Tânăra actriță de origine germană Lisa Vicari (26 de ani) este cunoscută pentru thrillerul „Luna” (2017), în care o tânără descoperea, după ce familia sa era ucisă, că tatăl ei fusese agent secret, pentru thrillerul SF „Hell” și pentru rolul din serialul Netflix „Dark”. A debutat pe marele ecran în filmul de aventuri „Hanni & Nanni” (2010), iar primul său rol principal în film a fost cel din comedia cu adolescenți „Doktorspiele” (2014).

Ce vom vedea în „Django”

În exclusivitate pentru TVMania, regizoarea Francesca Comencini și actrița Lisa Vicari ne-au vorbit cu căldură despre noul serial „Django”, ce va fi disponibil din 24 aprilie în aplicația Focus Sat, dar și despre experiența filmărilor în România.

Enrico Maria Artale, Jyuddah Jaymes, Noomi Rapace, Francesca Comencini, Lisa Vicari și Matthias Schoenaerts

Francesca Comencini: „În România am întâlnit oameni care muncesc extrem de mult și sunt cu adevărat uluitori”

TV Mania: Pe ce elemente v-ați concentrat în structurarea acestei povești care amintește inclusiv de intoleranțele și conflictele care există azi în lume? Există locuri ca New Babylon sau ca Vestul Sălbatic azi?

Francesca Comencini: Acesta a fost chiar scopul nostru, să creăm un serial în genul care ne place atât de mult, westernul, dar să spunem, de asemenea, și o poveste care vorbește despre timpurile noastre, așa cum au făcut-o mulți alți regizori, cu siguranță mai buni, înainte. Pentru că westernul este ca un basm întunecat, cu personaje arhetipale, cu care poți empatiza. El îți permite să vorbești despre teme actuale și despre condiția umană, aflată mereu în pericol, supusă neprevăzutului. Povestea vorbește și despre dreptul la o a doua șansă, după ce iluziile, idealurile și așteptările ți-au fost complet sfărâmate. Este, categoric, o situație care ne vorbește inclusiv despre vremurile noastre.

TVM: Cum ați ales această distribuție extraordinară și în ce măsură v-a împlinit așteptările?

F.C.: Alegerea acestei distribuții și lucrul împreună cu ea a fost una dintre cele mai captivante părți ale serialului. Pentru mine a fost și cea mai importantă lecție, pentru că am învățat atâtea lucruri de la ei. Am construit această echipă pe Zoom, nu doar pentru că eram în diferite părți ale Europei, ci și pentru că era pandemie și era imposibil să ne întâlnim.

Am avut un ajutor important și în persoana regizorului englez de casting, Victor Jenkins, cu care am lucrat foarte bine și am avut o libertate deplină, în ciuda contextului. Într-un serial de asemenea amploare sunt implicate foarte multe voci, dar am avut încredere deplină în distribuție și în producători. A fost o mare șansă să avem în distribuție nume atât de mari și actori imenși, care ne-au inspirat permanent, precum Matthias Schoenaerts, Noomi Rapace sau Nicholas Pinnock.

Cât despre Lisa, deși este foarte tânără, are un rol foarte important în poveste. În serial joacă, de asemenea, mulți actori foarte tineri, debutanți, care au roluri mai mici, dar ceea ce este mai important e că am reușit să ne întâlnim în același spirit, după o căutare care s-a dovedit foarte dificilă. Există o stare care a fost împărtășită de toți, erau cu adevărat pasionați de ceea ce făceau, voiau ca întreaga poveste să iasă bine, indiferent dacă erau experimentați sau începători sau dacă era vorba despre un rol mare, important, ori despre un rol mai mic.

Am dat probele obișnuite pentru toți, ca și cum totul a fost normal, iar Lisa a fost grozavă de la început, de la prima probă pentru rolul lui Sarah. Sigur că apoi am reluat totul, dar din primul moment ea a fost cea aleasă. Pentru că, deși e foarte tânără, posedă, așa cum ați spus, această combinație de copilărie și maturitate, o neclintire lăuntrică aproape minerală, care îi permite să treacă prin etapele atât de diferite ale acestui rol.

Ea nu se teme să-și arate vulnerabilitatea, dar vezi mereu cât de concentrată este asupra personajului. Întotdeauna este ceva în interiorul ei care îi arată dacă ceva este bine sau este rău. Și are această duritate de piatră.

