Ciucu, cel care a făcut parte din delegația PNL condusă de Ilie Bolojan, a afirmat la Digi24 că l-a găsit pe președinte „surprins și îngrijorat, cam așa l-am găsit”. Afirmația a venit în contextul în care Nicușor Dan caută soluții pentru ieșirea din criza politică, după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a picat acum două săptămâni prin moțiunea de cenzură PSD-AUR.

Ciprian Ciucu, alături de Ilie Bolojan, președinte PNL și premier demis, și Dan Motreanu, secretar general PNL, la consultările de la Cotroceni

„Ne-a cerut să ne exprimăm poziția partidului nostru, care era cunoscută încă dinainte de declanșarea crizei. Și nu trebuia să ia pe nimeni prin surprindere. Și ne-a întrebat cum ni se pare varianta unui tehnocrat. Și am răspuns că proastă. Proastă pentru că un tehnocrat cu miniștrii PSD sau cu alți tehnocrați controlați de către PSD nu este o soluție. Am mai văzut filmul acesta când a fost Dacian Cioloș premier, în aceleași condiții. Toată lumea a avut de pierdut atunci. Și nu avem încredere într-o astfel de formulă susținută împreună cu PSD”, a explicat Ciucu.

Întrebat cu ce propunere va merge PNL la următoarea rundă de consultări cu Nicușor Dan, Ciprian Ciucu a răspuns: „Păi, dacă mergem numai așa, nu mai mergem. Nu e treaba noastră să mai mergem. Să nu ne mai cheme”.

După care a nuanțat: „Mergem, dar să mergem ca să avem de unde veni?! Noi nu ne schimbăm poziția. Da? Cine a generat această criză să o rezolve (n.red. s-a referit la PSD). După ce… Adică, nu mai văd rostul unei noi runde negocieri ca să se întâmple la fel. Să vină președintele să ne propună pe cineva? Să vină să propună PSD-ul, noi nu mai avem ce să discutăm. Ce să propunem?…”.

La final, prim-vicepreședintele liberal a lansat acuzații la adresa partidului condus de Sorin Grindeanu.

„Să-și asume răspunderea, pentru că întotdeauna au făcut așa. Întotdeauna. Și când a venit Ludovic Orban și-au picat propriul guvern atunci, cu Klaus Iohannis, și înainte. Deci, de fiecare dată, înainte de alegeri, ei fug de răspundere. Stau bine, își umplu buzunarele, stau pe poziții puternice la început de guvernare. Acum nu le-a mers cu Ilie Bolojan, credeau că o să le meargă… Șoriceii din cămară…. După care, la sfârșit, ce fac? «Dom’le, descurcați-vă voi»… Maturizați-vă! Asumați-vă consecințele propriilor acțiuni”, a conchis Ciucu.

România este în criză politică de aproape o lună. Nicușor Dan a avut o primă rundă de consultări cu partidele, dar fără rezultat

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. Practic, Guvernul Bolojan a fost demis după 11 luni de la învestire. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui nou premier, care să formeze un Guvern, au început azi, 18 mai. Foarte important, Nicușor Dan a spus inițial că „scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”, dar a precizat, după consultările cu partidele, că „vom continua până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”.

Ceea ce se știe sigur este că PNL și USR au decis să facă front comun împotriva PSD. De asemenea, Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.

