„Sunt bine, mă doare un braț”, a spus acesta serviciilor de urgență atunci când a sunat să ceară ajutor, relatează publicația italiană Il Quotidiano del Sud.

Echipele de salvare s-au deplasat rapid. Pompierii din Siderno s-au deplasat imediat la locul incidentului, însoțiți de o echipă specializată în intervenții de salvare speologică, alpină și fluvială, care a sosit cu elicopterul de la Lamezia.

Conform salvatorilor, zona are o pantă extrem de abruptă și o configurație geografică dificilă, ceea ce a îngreunat accesul și intervenția. Din păcate, la sosire, echipele de intervenție au constatat că bărbatul nu mai prezenta semne vitale.

Deși inițial victima a reușit să comunice cu echipele de salvare și să le transmită că starea sa generală era stabilă, circumstanțele ulterioare ridică întrebări. Se presupune că, în urma căderii, bărbatul a suferit leziuni interne grave de care nu a fost conștient imediat, ceea ce ar fi putut duce la decesul său înainte de sosirea salvatorilor.

Conform autorităților locale, se va face o investigație amănunțită pentru a clarifica toate detaliile acestui incident tragic.

