Ilie Bolojan vrea să devină președintele României, spune Sorin Grindeanu: „Este în campanie. Îl rog public un lucru”

„Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială. Domnia sa asta face, asta vizează. Eu cred că de aceea, în acest moment, există acest blocaj. Pe domnia sa îl interesează 2030. De fapt, l-a interesat şi anul trecut să candideze la alegerile prezidenţiale şi asta nu v-o spun eu, v-o pot spune şi liderii fostei coaliţii. A tot încercat, până în ultimul moment, să fie candidat la alegerile prezidenţiale”, a afirmat Grindeanu la Antena 1.

„Vă spun că până în ultimul moment a dorit să candideze, dar asta-i de domeniul trecutului. N-a putut să candideze, neavând susţinere. Ceea ce îşi doreşte acum şi dânsul, şi echipa din spatele dumnealui, este candidatura la alegerile prezidenţiale (n.red. din 2030). E evident pentru toată lumea. Îl anunţ că mai avem patru ani până la alegerile prezidenţiale. Vrea să candideze, despre asta e vorba în aceste zile, domnia sa nu vrea să deblocheze situaţia politică din România şi să avem un guvern rapid. Domnia sa vrea să-şi clădească statuia în care să candideze, peste patru ani”, a adăugat al treilea om în stat.

Ulterior, Grindeanu a spus la România TV: „Prin ceea ce am făcut noi acum două săptămâni, prin acea moțiune de cenzură, cea mai votată din istorie, cu 281 de voturi, începem să îndreptăm lucrurile. Evităm un dezastru. Dar este și o condiție. Ca împreună cu președintele să găsim varianta unui Guvern stabil. Și este posibil, dacă Ilie Bolojan iese din campania de prezidențiale pentru campania de peste patru ani. Aveți vreun dubiu? Despre asta e vorba în aceste zile. Ilie Bolojan este în campanie pentru alegerile prezidențiale de peste patru ani. Este evident”.

Apoi, președintele PSD i-a transmis un mesaj premierului demis: „L-aș ruga public. Ilie, ieși din campanie! Mai avem patru ani. Hai să facem lucrurile așezat, să nu le privim doar dintr-o direcție”.

Reamintim că Ilie Bolojan nu a exclus niciodată candidatura la alegerile prezidențiale din 2030 și mereu a evitat să dea un răspuns clar.

Nicușor Dan l-a numit premier pe Ilie Bolojan în iunie 2025, la o lună după alegerile prezidențiale câștigate în fața lui George Simion. Foto: Hepta

România este în criză politică de aproape o lună. Nicușor Dan a avut o primă rundă de consultări cu partidele, dar fără rezultat

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. Practic, Guvernul Bolojan a fost demis după 11 luni de la învestire. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui nou premier, care să formeze un Guvern, au început azi, 18 mai. Foarte important, Nicușor Dan a spus inițial că „scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”, dar a precizat, după consultările cu partidele, că „vom continua până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”.

Ceea ce se știe sigur este că PNL și USR au decis să facă front comun împotriva PSD. De asemenea, Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.

