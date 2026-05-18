Câți bani ar fi primit Alina Oprea (Lena) de la PRO TV pentru a participa la „Desafio: Aventura”

Alina Oprea trecuse deja prin șase dueluri pentru eliminare și reușise să le câștige pe toate, astfel că era încrezătoare în forțele ei. Doar că mai puternică decât ea s-a arătat Codruța Meilă, cunoscută drept Coco.

Duelul de la „Desafio: Aventura” a fost pierdut de Lena, astfel că ea s-a întors din Thailanda în România. Însă mai bogată decât în momentul în care a plecat în aventura vieții ei.

„Dragii mei, pot să vă spun că sunt mândră de mine. Mândră de parcursul meu în această emisiune, de fiecare luptă, de fiecare cădere și de fiecare dată când m-am ridicat mai puternică. Pot spune sincer că eu am câștigat deja. Pentru că am demonstrat că sunt unul dintre cei mai puternici concurenți din această competiție și, fără îndoială, una dintre cele mai puternice femei care au intrat aici. Șapte dueluri, șase câștigate. Șapte capete ale dragonului, șapte capete ale Lenei.

Am fost poate și cel mai controversat concurent, dar odată cu asta am câștigat ceva ce valorează mai mult decât orice trofeu: respectul și iubirea voastră. Iar pentru mine asta înseamnă enorm. Cel mai important este faptul că părinții mei au fost și sunt mândri de mine. Și toți oamenii care mă cunosc cu adevărat. Dar, mai presus de toate, sunt eu mândră de femeia care am devenit.

Așa că nu pot să spun decât: vă mulțumesc din suflet pentru tot. Pentru susținere, pentru mesaje, pentru iubire și pentru că ați fost lângă mine în fiecare moment. Și să știți ceva: Lena nu o să dispară. Lena va fi mereu pe aproape. Și vreau să vă mulțumesc vouă, producției, pentru încrederea acordată! O să-mi lipsiți”, a scris Alina Oprea pe Instagram, după ce a fost eliminată de la „Desafio: Aventura”.

Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, Lena ar fi primit câte 1.500 de euro pentru fiecare săptămână pe care a petrecut-o în show-ul de la PRO TV. Astfel, pentru că ea a rezistat timp de 18 etape la „Desafio: Aventura”, suma care i-a ajuns în cont este una destul de mare.

Mai exact, Alina Oprea (Lena) a primit de la PRO TV 27.000 de euro pentru a participa la „Desafio: Aventura”. Iar la această sumă se adaugă și banii care i-au intrat în cont în momentul în care a semnat contractul, sumă care a rămas confidențială.

