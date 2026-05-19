FLYONE ar fi trebuit, în decursul lunilor aprilie și mai 2026, să inaugureze zborurile dintre București și aeroporturile din Dublin (Irlanda), Frankfurt HHN (Germania), Paris CDG (Franța), Barcelona (Spania) și Londra LTN (Marea Britanie).

În iunie 2026, aceasta urma să ianugureze și rutele regulate dintre capitala României și aeroporturile din Madrid (Spania) și Nisa (Franța).

Totuși, dintre aceste destinații, doar zborurile spre aeroportul Luton au debutat, fiind operate din data de 17 mai 2026.

În ceea ce privește restul rutelor care urmau să fie inaugurate, spre Dublin (Irlanda), Frankfurt HHN (Germania), Paris CDG și Nisa (Franța) și Barcelona și Madrid (Spania), au fost anulate înainte de inaugurare.

Totodată, și unele rute operate de câteva luni au fost anulate în ultima perioadă, de exemplu, cele dintre București și aeroporturile din Munchen (Germania), Verona (Italia).

Conform Boarding Pass, FLYONE mai vinde bilete doar pentru zboruri din București spre Tel Aviv (Israel), Bruxelles (Belgia) și Londra (Marea Britanie).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE