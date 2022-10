Dacă în campaniile publicitare de pe online și în serial imaginea Oanei Moșneagu ește impecabilă, în viața reală actrița care o interpretează pe Andreea în serialul „Adela” de la Antena 1 pune mare preț pe naturalețe. Iara cest lucru se observă cel mai bine din postările și vlogg-urile din vacanțe.

Alături de iubitul său, actorul Vlad Gherman, Oana se bucură intens de fiecare călătorie, iar în vara aceasta cei doi au ajuns în Tenerife și în Kefalonia, Grecia.

Unde s-au distrat cel mai tare? „Grecia, Kefalonia. A fost cea mai frumoasa plecare din tot anul. Numai noi doi, plaje neamenajate, am mers cu maşina, a fost superb. Rareori m-am gândit la “acasă”, de asta aveam nevoie, de un loc care să ne deconecteze complet de tot ce însemna ritmul nostru normal. Tenerife e o variantă faină de vacanţă, e un loc în care poţi să te bucuri şi de o zi de plajă într-un loc cu apă azurie, să te întinzi pe o alta cu nisipul negru, să te aventurezi în parcul acvatic nr 1 din lume sau pe drumurile incredibile care traversează insula sau urcă spre Teide, ai ce să faci acolo, dar riști să te întorci obosit acasă, așa cum ne-am întors noi, după zile atât de pline și de active. Una peste alta, a fost o vacanță mult așteptată, faină, care s-a simțit mult mai scurtă decât a fost”, ne-a povestit interpreta Andreei din serialul „Adela”.

Într-unul din video-urile postate de Oana Moșneagu pe contul său de Instagram, filmat în mașină, pe drumul spre Grecia, actrița ronțăie de zor.

Așa că am fost curioși să aflăm cum se menține în formă. „Nu reuşesc neapărat să mă menţin în formă. Am perioade în care arăt în regulă, mănânc OK şi am un număr acceptabil de kilograme, şi perioade în care nu mă mai abţin de la nimic, kilogramele urcă în ritm alert şi până nu mă opresc din mâncat şi nu merg la sală, nu se opresc. Mă îmbrac astfel încât să ascund kilogramele în plus şi dezechilibrele, asta se întâmplă, de fapt”, ne-a dezvăluit actrița.

Însă vacanțele în care Oana Moșneagu și Vlad Gherman merg sunt pline și de activități. „Ne place să explorăm şi asta am făcut în toate vacanţele. Nu ne lăsa inima să plecăm dintr-un loc şi să fi rămas colţ pe care să nu îl fi explorat. Am fost şi pe plaje amenajate, erau de bifat și ele, dar cel mai bine ne-am simţit pe cele unde accesul era mai dificil, per pedes, cu umbrelele şi lada frigorifică în spate”, ne-a lămurit Oana.

Cum se termină serialul „Adela”?

După patru sezoane, povestea „Adelei” va ajunge la final în câteva săptămâni, căci Antena 1 difuzează ultimele episoade din serialul produs de Ruxandra Ion. Unul dintre cele mai urmărite personaje este Andreea, interpretat de Oana Moșneagu, „fata rea” din poveste, care i-a pus numai piedici personajului principal – Adela, rol jucat de Mara Oprea.

Chiar dacă știe finalul, căci filmările pentru serialul difuzat de Antena 1 s-au terminat de ceva timp, Oana Moșneagu urmărește fiecare episod cu mari emoții. Ce se întâmplă, în final, cu personajul ei, Andreea?

„Până nu se difuzează ultimul episod, încă nu resimt cu totul despărţirea. Încă mai sunt episoade de văzut, poveşti de urmărit, momente critice şi câştiguri pe care Andreea o să le aibă. Si până la ultima zi de joi, încă mă agăţ de ele. Personajul meu pierde, așa cum e de aşteptat. Ce şi cât pierde, cum reacţionează, dacă reuşeşte să cadă în picioare sau nu, rămâne de văzut. Dar, categoric, pierde”, ne-a povestit Oana recent.

