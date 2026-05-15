Bărbatul a fost localizat și reținut de polițiștii din județul Neamț. Acesta este cercetat pentru traficarea a jumătate de tonă de cocaină pe teritoriul Marii Britanii, infracțiune extrem de gravă pentru care legislația britanică prevede pedeapsa cu închisoarea pe viață.

„La data de 14 mai 2026, în urma activităţilor operative, poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale – Serviciului Urmăriri, cu sprijinul poliţiştilor serviciilor de investigaţii criminale – compartimentele urmăriri din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Neamţ şi Botoşani, au depistat şi reţinut, în municipiul Roman, judeţul Neamţ, un bărbat (cetăţean britanic), de 62 de ani, urmărit internaţional de către autorităţile judiciare din Regatul Unit al Marii Britanii, în baza unui mandat de arestare emis de Judecătoria Westminster”, a anunţat, vineri seară, Poliţia Română.

Potrivit polițiștilor, bărbatul este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de „asociere în scopul încălcării interzicerii introducerii în ţară a drogurilor din categoria A, prevăzute de Codul Vamal CEMA şi articolul 1 din Legea privind infracţiunile din 1977, fapte pentru care legislaţia britanică prevede pedeapsa maximă cu detenţiunea pe viaţă”.

Britanicul este acuzat că a folosit o barcă pneumatică pentru a pescui din largul mării o livrare de jumătate de tonă de cocaină. Marfa, în valoare de 13 milioane de lire sterline, fusese introdusă ilegal pe teritoriul britanic în vara anului 2024 de către gruparea condusă de acesta.

Britanicul a fost încarcerat în arestul poliției din Bacău, după audierea la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel. Urmează ca autoritățile române să finalizeze procedura de extrădare către Marea Britanie, unde bărbatul este căutat pentru trafic de droguri de mare risc.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE