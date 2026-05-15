Cum funcționează metoda de înșelătorie

Mai multe persoane au primit, în ultima perioadă, un mesaj de la un număr necunoscut prin care sunt anunțați că au încălcat regulile de circulație, fiind amenințați cu penalități dacă nu plătesc urgent amenda cu pricina.

„Cum funcționează capcana? Primești un mesaj alarmist (adesea prin iMessage sau SMS) de la un număr necunoscut (ex: prefix de Filipine +63), care te anunță că ai „încălcări ale regulilor de circulație”. Escrocii te amenință cu penalități de 30% dacă nu plătești urgent și îți oferă un link fals către o pagină care imită site-ul de plăți oficial”, a transmis Ministerul Transporturilor, pe Facebook.

Ministerul subliniază că nu are atribuții de amendare a șoferilor și că nu solicită niciodată plăți prin mesaje text.

Reprezentanții MTI mai precizează că mesajele care te presează să plătești „până la miezul nopții” sunt un semn clar de fraudă.

„Infractorii vor să te facă să acționezi sub impulsul momentului”, potrivit sursei citate.

Ce să faci dacă primești un astfel de mesaj

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a oferit o serie de recomandări pentru a te proteja de această campanie de phishing:

„NU da click pe link-ul primit!

NU introduce datele cardului bancar sau date personale pe site-uri suspecte.

Blochează numărul de telefon imediat.

Șterge conversația și avertizează-ți apropiații.

Siguranța ta online depinde de vigilență! Dacă ai căzut victimă și ai introdus datele cardului, sună imediat la bancă pentru a bloca instrumentul de plată”.

