La 32 de ani, Roxana Hulpe are o viață ca-n filme, fără a exagera în niciun fel. De un an încoace, pe lângă munca de reporter, tânăra originară din Ardeal prezintă Știrile Pro TV din weekend, alături de Cosmin Stan. Și se simte perfect în ambele ipostaze.

De mai bine de un an încoace, vedeta Pro TV trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Bogdan Rădulescu, unul dintre managerii UNTOLD. Iar de la începutul lui septembrie, cei doi și-au unit destinele și în fața ofițerului Stării Civile pe Lacul Tarnița, din județul Cluj. Mai multe detalii, aflăm imediat!

Vara aceasta s-a încheiat pentru tine spectaculos, iar toamna a început la fel… Ai fost cerută în căsătorie pe un stadion și ți-a schimbat starea civilă pe un lac… Cum va fi iarna aceasta pentru tine? ;)

Am început această vară fix pe 1 iunie la mare, pe plajă, împreună cu toți prietenii la petrecerea de ziua mea. Nu credeam că acea întâlnire, cu toți ai mei dragi aproape, anunță o vară atât de frumoasă. Așa e, în august am fost cerută în căsătorie și nu pe orice stadion, ci acasă, la Cluj, fără să anticipez așa ceva și a fost pe sufletul meu. Vara s-a încheiat tot cu prietenii aproape, tot acasă, aproape de lac, la cununia civilă care a fost de poveste. Nici nu vreau să mă gândesc cum va fi această iarnă, pentru că dacă am învățat ceva în pandemie și mi-e de mare ajutor acum e că „cel mai bun plan e să nu-ți faci niciun plan”. E fantastic cum te surprinde viața, sper să rămână la fel de blândă cu mine.

Și pentru primăvară… ce planuri sunt?

Deși e ceva general, îmi doresc doar să ne bucurăm de noi, să avem grijă unul de celălalt și da, plănuim niște vacanțe frumoase. :) Dar nimic scris negru pe alb, cum de altfel n-am făcut nici până acum. :)

Cum se împacă programul tău de la știri, aglomerat mai ales în weekenduri, cu cel de soție oficială? Cum v-ați împărțit sarcinile gosopodărești, de exemplu?

„Soție oficială”! Ha ha ha! Sunt soție de acum, că nu am fost nicio clipă soție neoficială. :) Sâmbăta și duminica mă trezesc la ora 4:30 noaptea când e o liniște perfectă în casă, așa că nu deranjez pe nimeni și mă întorc după jurnal, la prânz, și îmi continui rolul de prietenă, fiică, iubită și soție oficială.:) E minunat programul meu pentru că în weekend la jurnal, împreună cu colegul și prietenul meu Cosmin Stan, este o descătușare mai mult a muncii de peste săptămână. Noi, amândoi, în timpul săptămânii suntem reporteri de teren și nu prea avem timp să petrecem împreună, așa că la jurnal și în pauzele de publicitate povestim și e tare frumos. Soțului meu cred că îi convine de minune programul meu pentru că în weekend poate să doarmă până târziu, eu nefiind acasă, iar în timpul săptămânii amândoi suntem ocupați de dimineață până seara. Ne întâlnim acasă și ne sincronizăm perfect. Nu e niciun efort pe nicio parte, lucrurile se așează natural, profesional și personal, iar atunci totul e o bucurie. Amândoi spălăm rufe, amândoi gătim, amândoi facem ordine, nu sunt împărțite sarcinile, ne simțim și facem cum ne vine. Recunoaștem, mâncare primim foarte des de la Cluj și Oradea, unde locuiesc părinții și bunicii, iar restul vin de la sine. :)

Revenind la știri, unde te simți cel mai solicitată, în sensul pozitiv: la pupitrul știrilor sau pe teren?

Responsabilitatea e uriașă atât pe teren, cât și la pupitru. Noi informăm milioane de oameni zilnic atât din postura de reporteri cât și din cea de prezentatori. Poate e mai solicitant pe teren pentru că acolo te ocupi de subiect de când e în fașă: îi dai viață, îi dai o formă și îl predai prezentatorului. Adică noi căutăm subiectele, noi căutăm personajele din știre, noi filmăm împreună cu operatorul, noi scriem și noi montăm împreună cu editorul de montaj. Așadar presiunea poate e puțin mai mare, dar responsabilitatea e uriașă în ambele poziții și plăcerea de a face treaba asta e la fel de mare.

Dacă nu ai fi ajuns în TV, care ar fi fost ocupația ta acum?

Cred că aș fi fost actriță.

Care sunt primele trei lucruri care te relaxează cel mai tare? Și care sunt cele care te stresează?

Întotdeauna mă relaxează o zi la plajă, un serial sau o întâlnire cu prietenii acasă ori în oraș. Mă stresează vizitele la medic și ora 19 seara când trebuie să propunem subiecte la muncă pentru a doua zi. :)

Ce îți place să faci cel mai mult când ajungi acasă la părinții tăi, lângă Cluj?

Să ne așezăm cu toții la masă și să mâncăm din ceea ce gătește mama, apoi să povestim cu orele. Să merg la biserica de lângă casă unde slujește tata. Să mă joc cu câinii mei care trăiesc acolo, Monkey și Aris, și în principiu să mă las răsfățată. Este locul în care nu am nicio grijă și mă simt cel mai în siguranță.

Al doilea prenume al tău, Rafila, l-ai moștenit de la bunica ta. Ce alte lucruri ai preluat de la ea?

Și ce ți-ar plăcea să transmiți mai departe, copiilor tăi?

Din păcate, nu am reușit să o cunosc pe bunica Rafila, s-a prăpădit înainte ca eu să mă nasc, însă port cu mândrie numele ei. Toată lumea mi-a povestit că era un om grozav, o femeie minunată și înțeleg că sunt la fel de ambițioasă, sociabilă și descurcăreața ca ea. Aș vrea să ducem mai departe acest nume frumos de Rafila și bunătatea bunicii mele, asta cred ca aș vrea să moștenească.

