„Ministerul Finanțelor a susținut un amendament adoptat astăzi în Comisia de Buget-Finanțe din Camera Deputaților, care simplifică regulile de utilizare a sistemului RO e-Factura și reduce birocrația pentru persoanele fizice și anumite categorii de contribuabili. Amendamentul, care modifică Ordonanța de urgență nr.120/2021 privind sistemul național RO e-Factura, a fost preluat și susținut de toți membrii Comisiei”, a transmis instituția condusă de Alexandru Nazare.

Exceptări de la RO e-Factura pentru veniturile din drepturi de autor

Potrivit amendamentului, sunt exceptate de la obligația utilizării e-Factura persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale.

Dacă Ministerul Finanțelor nu venea cu acest amendament, mai multe categorii profesionale, precum scriitori, jurnaliști, traducători, artiști, erau obligate din 1 iunie să folosească sistemul RO e-Factura al ANAF.

Principalele modificări propuse vizează:

introducerea posibilității de radiere din registrele RO e-Factura pentru persoanele care nu mai au obligația sau nu mai doresc utilizarea sistemului

eliminarea obligativității utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice care se identifică fiscal prin cod numeric personal (CNP), acestea urmând să poată utiliza sistemul doar opțional

exceptarea de la obligația utilizării sistemului RO e-Factura pentru agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori, având în vedere că aceștia utilizează deja carnete de comercializare care asigură trasabilitatea operațiunilor și conțin informațiile obligatorii din factură

exceptarea institutelor și centrelor culturale ale altor state care activează în România în baza unor acorduri interguvernamentale, în contextul dificultăților tehnice și administrative generate de lipsa unui cod de identificare fiscală.

„Tot ca element de noutate, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai avea obligația utilizării sistemului RO e-Factura, utilizarea urmând să rămână opțională, iar persoanele care nu mai au obligația utilizării sistemului sau nu mai doresc să îl folosească vor putea solicita radierea din registrele RO e-Factura”, mai scrie în comunicat.

„Am corectat o problemă reală, semnalată de multe categorii profesionale și de societatea civilă. Statul trebuie să fie ferm acolo unde există evaziune, dar rezonabil și predictibil cu oamenii care își declară corect veniturile. Digitalizarea ANAF și modernizarea administrației fiscale rămân priorități clare, însă aceste reforme trebuie să însemne simplificare și mai puțină birocrație, nu obligații disproporționate pentru persoane care nu desfășoară activitate economică în sens comercial”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Conform legii inițiale, persoanele fizice care desfășoară activități economice și se identifică fiscal prin CNP urmau să fie obligate, începând cu 1 iunie, să utilizeze sistemul național RO e-Factura pentru emiterea facturilor. Amenzile puteau urca până la 10.000 de lei.

