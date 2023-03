Ce s-a întâmplat în prima parte din „The Glory”. Atenție, spoilere!!!

Serialul coreean o urmărește pe Moon Dong-Eun (Song Hye-Kyo), din zilele în care era la școală până la maturitate, când ea însăși ajunge profesoară.

Adolescenta provine dintr-o familie dezorganizată și trăiește singură, departe de mama sa, care își vede de viață fără să-i pese prea mult de ea. Moon Dong-Eun s-ar descurca singură și învață bine la școală, dar ajunge victima unui grup de colegi. Bullyingul la care e supusă, indiferența familiei și a profesorilor devin prea greu de îndurat și, în final, se retrage de la școală. Torturată, la propriu, și fizic, și psihic, tânăra își pune la punct un complicat plan de răzbunare pentru a-și pedepsi agresorii.

La maturitate, cu toate piesele aranjate în jurul ei așa cum și le-a dorit, Moon Dong-Eun e gata să acționeze.

Cam asta este povestea din primele opt episoade ale serialului. În următoarele opt, ar trebui să vedem cum decurge atât de dorita răzbunare a tinerei Moon Dong-Eun.

Este „The Glory” inspirat de fapte reale?

Serialul s-a bucurat de audiențe frumoase și de aprecieri din partea criticii din toată lumea.

Cum bullyingul este o problemă mondială, tot globul a empatizat cu eroina principală. Dar în același timp, multă lume a considerat scenele de agresiune greu de văzut. De atfel, tocmai din cauza acestor scene, primul episod al serialului a avut rating 19+ (interzis să fie vizionat de spectatori sub 19 ani), iar categoria aceasta de rating se va menține și în partea a doua. Și, în fața incredibilelor scene de violență, publicul s-a întrebat dacă așa ceva se poate întâmpla în realitate sau nu.

Trailer „The Glory”, partea a doua:

Povestea îi aparține scenaristei Kim Eun-sook, care a mai lucrat la unele dintre cele mai iubite seriale coreene, precum „Secret Garden” (2010), „The Heirs” (2013), „Descendants of the Sun” (2016), „Guardian: The Lonely and Great God” (2016), „Mr. Sunshine” (2018), „The King: Eternal Monarch” (2020). Toate marile ei seriale au fost până la „The Glory” niște tandre comedii romantice. Citește continuarea pe tvmania.ro

