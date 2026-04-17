În ce privește ploile, acestea vor fi abundente săptămâna viitoare, apoi în cantități normale, potrivit prognozei meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 20 – 26 aprilie 2026

Temperatura aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această săptămână, la nivelul întregii ţări.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în toată ţara, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cum va fi vremea în săptămâna 27 aprilie – 3 mai 2026

În săptămâna cu minivacanța de 1 Mai, valorile termice vor avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale.

Ploile vor lipsi în regiunile estice şi vestice, în timp ce în restul teritoriului vor fi în cantități normale pentru această săptămână.

Minivacanța de 1 Mai va fi în acest an un „weekend prelungit”, de trei zile, întrucât Ziua Muncii, zi liberă legală în România, pică vineri.

Cum va fi vremea în săptămâna 4 – 10 mai 2026

Temperatura aerului va apropiată de cea normală pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, posibil uşor mai ridicate în vestul şi nord-vestul teritoriului.

Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

Cum va fi vremea în săptămâna 11 – 17 mai 2026

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână la nivelul întregii ţări.

Ploile vor fi abundente în regiunile nord-vestice, în timp ce în restul teritoriului vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Meteorologii au emis și prognoza meteo ANM pe regiuni, până pe 26 aprilie 2026, și anunță vreme caldă în toată țara, cu maxime până la 20 de grade Celsius.

