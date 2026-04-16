Totodată, Dan a explicat că evită să transforme astfel de momente în ocazii politice și a subliniat importanța reacțiilor decente ale oamenilor. „Toate acele zile când sicriul a fost la Arena Națională au fost emoționante. Eu nu am vrut să duc într-o zonă politică cu o prezență a mea”, a adăugat acesta.

Pe de altă parte, cariera legendară a lui Mircea Lucescu rămâne un exemplu de succes în fotbalul internațional. După ce și-a început cariera ca jucător la Dinamo București, Lucescu a câștigat 7 titluri de campion și o Cupă a României cu această echipă. Ca antrenor, a obținut 36 de trofee, inclusiv Cupa UEFA și Supercupa Europei, antrenând echipe de prestigiu precum Șahtior, Galatasaray și Dinamo Kiev, conform gsp. În prezent, figura sa rămâne un simbol al performanței și al dedicării în sportul rege.

