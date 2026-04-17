Una dintre drone a pătruns în spațiul aerian al României, contactul radar fiind pierdut la 16 kilometri sud-est de Chilia Veche, deasupra unei zone nelocuite.

Conform MApN, atacurile au vizat obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un mesaj Ro-Alert la ora 0.43 pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, iar alerta aeriană a fost ridicată la ora 2.48.

„Condamnăm acțiunile Federației Ruse, care pun în pericol securitatea regională, constituind o încălcare gravă a normelor de drept internațional”, a transmis MApN, vineri dimineață, pe pagina de Facebook.

Vineri dimineață, o echipă a Ministerului Apărării Naționale a pornit într-o misiune de cercetare în zona afectată, mai anunță instituția.

Cel mai recent, pe 15 aprilie, mesaje RO-Alert au fost transmise în judeţul Tulcea după atacuri cu drone în apropierea graniței cu România și au fost ridicate două aeronave F-16.

