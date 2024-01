„Society of the Snow” e pe Netflix

„Society of the Snow” este filmul selectat să reprezinte Spania la Premiile Oscar în 2024, la categoria cel mai bun film internațional. După ce a câștigat premiul publicului la Festivalul De Film De La San Sebastián, „Society of the Snow” a câștigat premiul publicului și la Festivalul De Film Mill Valley.

„Society of the Snow” este regizat de J.A. Bayona și scris de J.A. Bayona, Bernat Vilaplana, Jaime Marques și Nicolás Casariego. Filmul este bazat pe cartea „The Society of the Snow”, scrisă de Pablo Vierci.

„Societatea zăpezii” / „Society of the Snow” este produs de Belén Atienza, Sandra Hermida și J.A. Bayona.

Distribuția din „Societatea zăpezii”

Actorii din distribuția filmului sunt Enzo Vogrincic (Numa Turcatti), Agustín Pardella (Nando Parrado), Matías Recalt (Roberto Canessa), Esteban Bigliardi (Javier Methol), Diego Vegezzi (Marcelo Perez), Fernando Contigiani García (Arturo Nogueira), Esteban Kukuriczka (Fito Strauch), Rafael Federman (Eduardo Strauss), Francisco Romero (Daniel Fernandez Strauch), Valentino Alonso (Pancho Delgado), Tomás Wolf (Gustavo Zerbino), Agustín Della Corte (Tintín Vizintín), Felipe Otaño (Carlitos Páez), Andy Pruss (Roy Harley), Blas Polidori (Coco), Felipe Ramusio (Diego Storm) și Simón Hempe (Coche Inciarte).

Despre ce este vorba în „Societatea zăpezii”

La 13 octombrie 1972, o echipă de rugby din Montevideo, Uruguay, s-a îmbarcat în zborul 571 cu destinația Santiago, Chile, pentru un meci. Însă, în timp ce traversau Anzii înzăpeziți – cu puțin timp înainte de a ajunge la destinație – avionul s-a prăbușit în adâncul munților sterpi, unde temperaturile pot ajunge la – 40 de grade. Citește mai multe, vezi imagini de la filmări și trailerul pe Tvmania.ro

