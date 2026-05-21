Printre neregulile identificate se numără 60 de kilograme de alimente expirate – carne, pește, produse de panificație și condimente. Unele dintre acestea aveau termenul de valabilitate depășit încă din 2025. Mai mult, inspectorii au descoperit ingrediente fără trasabilitate, lanț frigorific nerespectat și spații neigienizate, toate reprezentând un risc de contaminare pentru elevi și preșcolari.

„Nu acceptăm niciun compromis atunci când în joc este sănătatea copiilor noștri. Siguranța alimentară este o obligație absolută, nu o opțiune. Unitatea care nu înțelege acest lucru rămâne închisă”, a declarat dr. Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.

Măsurile luate de autorități au inclus retragerea din consum și incinerarea produselor periculoase, pe lângă suspendarea activității cantinei și laboratorului de patiserie pentru o lună.

Totodată, ANSVSA a anunțat intensificarea controalelor în toate unitățile de învățământ din țară, atât de stat, cât și private. „Sănătatea copiilor nu se negociază”, a fost mesajul ferm transmis de autorități.