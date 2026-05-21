Obligaţia de publicare a donatorilor, o măsură „disproporţionată”

Preşedintele Nicuşor Dan consideră că obligativitatea publicării identităţii donatorilor către organizaţiile neguvernamentale este o măsură excesivă. „Transparenţa în faţa statului a oricărei persoane juridice, deci şi a ONG-urilor, este necesară şi se realizează deja, în bună măsură. Adăugarea la rapoartele anuale a unei sinteze a donaţiilor importante reprezintă un plus de transparenţă”, a declarat Nicuşor Dan pe o reţea de socializare. Cu toate acestea, el subliniază că dezvăluirea numelor donatorilor ar putea descuraja susţinerea financiară din partea cetăţenilor, subminând astfel rolul societăţii civile.

Riscul dizolvării ONG-urilor, o sursă de tensiune

Un alt punct sensibil al proiectului L233/2026, iniţiat de un grup de senatori AUR, vizează dizolvarea automată a organizaţiilor care nu depun declaraţiile cerute. „Atât această prevedere, cât şi cea care prevede dizolvarea de drept a ONG-urilor pentru nedepunerea unor declaraţii sunt măsuri disproporţionate faţă de o categorie socio-profesională şi, prin aceasta, o nouă sursă de tensiune în societatea noastră”, a continuat preşedintele. El a cerut implicarea organizaţiilor reprezentative ale societăţii civile în dezbaterile din Camera Deputaţilor, forul decizional.

Reacţii mixte din partea partidelor politice

Proiectul de lege a împărţit scena politică. USR a votat împotrivă, calificând măsura drept „scandaloasă” şi acuzând PSD şi AUR de adoptarea unor propuneri inspirate din modele iliberale înregistrate în ţări precum Rusia sau Ungaria. De cealaltă parte, AUR susţine că este „un prim pas important pentru creşterea transparenţei”.

Potrivit News.ro, proiectul prevede suspendarea activităţii organizaţiilor care nu respectă obligaţiile de raportare. În acest context, Nicuşor Dan avertizează că astfel de măsuri riscă să afecteze grav funcţionarea societăţii civile din România.