Imediat după ce emisiunea a ajuns la final, Dumbo a dezvăluit că banii îi va împărți cu ceilalți trei concurenți care au ajuns până în semifinală: Vladimir Drăghia, Valentin Tănase și Rafael Szabo.

Câștigătorul „Desafio: Aventura” nu păstrează toți banii

„Am hotărât ca premiul, o parte din el, să-l donez către cei trei semifinaliști. Adică vreau să o ajut pe mama lui Vali să dea un avans la apartament, pe tatăl lui Rafa să-și facă ce are el nevoie să-și facă. Iar pentru Vladimir vreau să donez o sumă pentru asociația unde donează el bani. 100% o să fac asta! Dacă nu voiam să o fac, n-o mai ziceam. Îmi închideam conturile de Facebook și de Instagram… Nu e cazul la mine! Chiar vorbeam cu Vladimir in emisiune: «Cred că noi doi am fi singurii care am face chestia asta, dacă am câștiga».

A fost și o neînțelegere cu cei 5.000 de euro de la o recompensă din emisiune, lor li s-a părut că am făcut eu strategii… Strategiile mele erau tot pentru ei, doar că nu încercam sa le arăt… Nu a ținut nimeni nicio supărare, noi ne-am împăcat după. Când am rămas în ultimii șapte, am vorbit, au văzut care-i treaba… Chiar Vali a zis că-mi va da cei 5.000 de euro și am zis că deja am ajuns într-o fază a competiției unde nu mai e nevoie. Dacă îmi dădea banii ăia, eu i-aș fi împărțit tot cu ei. Consider că meritam toți care am ajuns în semifinală să ne bucurăm de bani. La emisiunea asta am venit vânător și m-am transformat în…”, a spus Dumbo (Marius Alexandru) în exclusivitate pentru Libertatea.

Câștigătorul de la „Desafio: Aventura”, care s-a înscris în emisiunea de la PRO TV pentru soția lui, a dezvăluit că va plăti aproximativ 12.000 de euro pentru ca partenera lui de viață să poată fi operată.

„Pentru soția mea m-am înscris! După ce a făcut ea infarct, m-am înscris la emisiune. Și am fost sunat după două luni, ceva de genul acesta. Acum ea e bine, urmează un tratament șase luni și, în funcție de ce se întâmplă după șase luni, va vedea dacă i se va pune stent sau va fi operată. Pentru că are venele prea subțiri și nu i s-a putut pune stent.

Păstrez o sumă de bani din premiu pentru a merge la o clinică la Târgu Mureș. Am niște prieteni care au fost. Și ei mi-au recomandat niște doctori. Costă undeva între 10.000 și 12.000 de euro și durează două zile. Mergem într-o zi la clinică și ziua următoare ne întoarcem acasă. Adică nu stăm acolo”, a adăugat Dumbo pentru Libertatea.

Întrebat dacă show-ul de la PRO TV l-a schimbat în vreun fel, Marius Alexandru a precizat că este același om și că nu a renunțat nici la jobul lui de la Primăria din Agigea.

„Nu m-a schimbat cu absolut nimic. De exemplu, azi am fost la muncă, de dimineață, de la ora 08.00, până la ora 16.00, la Primărie. Mi-am făcut sectoarele unde muncesc eu, acolo. Mi-am făcut un duș, m-am suit în mașină și am venit la București, să văd finala”, a încheiat câștigătorul de la „Desafio: Aventura” interviul pentru Libertatea.

Ce a spus Vladimir Drăghia despre gestul lui Dumbo

Despre decizia lui Dumbo (Marius Alexandru) în privința banilor de la PRO TV a vorbit și Vladimir Drăghia pe rețelele de socializare.

„Premiul de 150.000 de euro va fi împărțit în patru: 60.000 euro Dumbo, 30.000 de euro Rafa, pentru afacerea tatălui său, 30.000 de euro Vali, avans pentru apartamentul mamei sale, 30.000 de euro eu, îi voi dona către burse educaționale pentru copiii cu afecțiuni oncologice. Astfel, toată lumea câștigă!

Am toată încrederea în Dumbo că se va ține de cuvânt și va împărți premiul așa cum am convenit. Le va oferi astfel și o lecție de omenie celor care n-au crezut în el, celor care l-au judecat greșit. Sper ca toată lumea să învețe ceva din ceea ce tocmai am făcut noi aici”, a scris Vladimir Drăghia pe internet, după finala „Desafio: Aventura”