„Semnarea acordului de către Comisia Europeană confirmă că România a parcurs la timp etapele necesare pentru accesarea uneia dintre cele mai importante finanțări europene dedicate securității.”, a reacționat Ministerul de Finanțe de la București.

Instrumentul SAFE permite statelor membre să acceseze împrumuturi europene în condiţii avantajoase, pentru investiţii urgente în securitate şi apărare.

Pentru România, finanţarea acoperă proiecte de înzestrare, tehnologie militară, infrastructură asociată şi proiecte de transport cu relevanţă strategică. Potrivit planului transmis Comisiei Europene, alocarea include aproximativ 4,2 miliarde de euro pentru infrastructura de transport rutier de interes naţional, diferenţa fiind destinată proiectelor de înzestrare şi infrastructură din zona de apărare şi securitate.

A doua cea mai mare alocare financiară din Uniunea Europeană pentru securitate

România a obținut a doua cea mai mare alocare financiară din Uniunea Europeană pentru securitate, în urma acordului semnat astăzi de guvernul condus de Ilie Bolojan, a scris pe Facebook europarlamentarul Siegfried Muresan. Fondurile europene vor fi transformate rapid în investiții concrete, menite să întărească substanțial capacitatea de apărare a țării noastre în anii următori.

Prima cerere de plată poate fi transmisă în luna octombrie

România a oficializat acordul cu Comisia Europeană pe 12 mai 2026, documentele originale ajungând la Bruxelles chiar a doua zi. Înțelegerea stabilește regulile împrumutului, disponibil până la sfârșitul anului 2030, prima cerere de plată putând fi transmisă în luna octombrie a acestui an.

România va primi o prefinanțare de 2,5 miliarde de euro

Imediat ce acordul intră în vigoare, țara noastră va primi o prefinanțare de 15%, echivalentul a aproximativ 2,5 miliarde de euro. Toate tranșele acordate vor avea o maturitate extinsă de 45 de ani, beneficiind și de o perioadă de grație de un deceniu.

Cine va gestiona banii

Din punct de vedere operațional, banii vor fi gestionați de Ministerul Finanțelor prin facilitatea SAFE, în timp ce coordonarea generală va fi asigurată de Cancelaria Prim-Ministrului. Fondurile sunt destinate unor investiții și achiziții strategice, proiectele urmând să fie implementate direct de către instituțiile beneficiare: Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, serviciile speciale (SRI, STS, SIE, SPP), Ministerul Transporturilor și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Ministerul Apărării Naționale va derula 21 de proiecte de înzestrare, cu o valoare estimată de aproximativ 9,6 miliarde de euro

În cadrul Programului SAFE, Ministerul Apărării Naționale va derula 21 de proiecte de înzestrare, cu o valoare estimată de aproximativ 9,6 miliarde de euro, în perioada 2026–2030. Dintre acestea, 10 proiecte vor fi realizate prin achiziții comune cu alte state participante, iar 11 prin achiziții individuale ale statului român.

O componentă importantă a programului este reprezentată de dezvoltarea capabilităților de apărare aeriană și de contracarare a amenințărilor aeriene emergente, inclusiv prin achiziția și integrarea de sisteme moderne de apărare antiaeriană, tehnologii anti-dronă și soluții destinate protejării infrastructurii critice și a populației.

De ce s-a amânat semnarea contractelor până în ultimul moment

Ministrului Apărării, Radu Miruță, a reclamat anterior la Interviurile Libertatea că niciun contract de dotare militară prin programul european SAFE nu a putu fi semnat din cauză că Finanțele nu au parafat încă acordul de finanțare cu Comisia Europeană.

PSD a sesizat CCR pentru ultimul OUG adoptat, legat de SAFE

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a sesizat miercuri, 20 mai, Curtea Constituțională, acuzând un conflict juridic între Guvern și Parlament. El susține că guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a adoptat ordonanţa pentru programul SAFE prin OUG, deși fusese demis și avea atribuții limitate.

Reamintim că OUG privind programul SAFE de înzestrare a Armatei a fost atacată la Curtea Constituţională și de Avocatul Poporului, pentru lipsa cererii avizului Consiliului Legislativ şi nerespectarea interdicţiei constituţionale privind emiterea ordonanţelor de către un Guvern demis.