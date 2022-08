Actorul în vârstă de 76 de ani interpretează personajul Joe Smith, un colector de gunoi aparent obișnuit, care ascunde însă un mare secret: este de fapt supereroul numit Samaritan, despre care toată lumea credea că a dispărut definitiv cu 25 de ani în urmă.

După ce și-a pierdut speranța și dorința de a lupta pentru bine, Smith (Stallone) renunță la a mai face pe supereroul, și se apucă să curețe străzile la propriu, ca gunoier.

E scos totuși din această letargie atunci când salvează viața unui puști, interpretat de Javon „Wanna” Walton, iar acesta îl recunoaște. Cei doi ajung să se împrietenească, iar cumva puștiul ajunge să-l convingă pe Smith să-și reia rolul de supererou, mai ales când orașul se confruntă cu o nouă amenințare.

Regizat de Julius Avery (Son of a Gun, Overlord), Samaritan este doar cel mai recent dintr-o tendință de filme și seriale cu supereroi întunecate și dureroase. Prime Video se află de ceva vreme în fruntea acestor tipuri de povești. Serialul lor aclamat The Boys tocmai și-a încheiat cel de-al treilea sezon, iar serviciul de streaming găzduiește, de asemenea, o adaptare animată a filmului Invincible.

„Samaritan” prezintă, de asemenea, multe asemănări cu filmul Hancock din 2008, în care actorul Will Smith a jucat rolul unui supererou neconvențional. La fel ca Samaritan, Hancock al lui Smith era un supererou apatic, care bea mult și care nu era niciodată foarte bun în meseria sa.

Deși filmul a primit recenzii mixte, a fost un exemplu al unuia dintre primele filme cu supereroi care a avut o abordare mai întunecată și mai adultă a genului.

În ciuda vârstei sale, Stallone (76 de ani) nu a dat niciun semn de retragere din activitate. Printre filmele sale recente se numără „Suicide Squad”, unde a dat voce regelui Shark, precum și primele două filme Creed, în care a reluat unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale, cel al boxerului Rocky Balboa. Alături de Samaritan, printre filmele viitoare ale lui Stallone se numără The Expendables 4 și Guardians of the Galaxy Vol 3.

Samaritan va avea premiera pe Amazon Prime Video pe 26 august 2022.

