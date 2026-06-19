Mesajul transmis de Adrian Veștea

„Update: Precizez faptul că eu consider profund anormal refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres. Era o solicitare de bun simț. Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului.

De asemenea, cred că acest Congres este un demers nestatutar și nelegal. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid. Așa cum am spus, cu părere de rău pentru cei care discută doar în termeni politici acum, preocuparea este ca România să fie guvernată.

Iau în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a acestui Congres după votul de învestitură”, a scris Veștea pe Facebook.

Adrian Veștea își anunțase joi candidatura

Amintim faptul că joi, Adrian Veștea a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care și-a anunțat oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal.

„Dragi liberali, după cum bine știți și voi, în această perioadă am lucrat pentru finalizarea programului de guvernare și pentru definitivarea listei de miniștri, astfel încât România să aibă un Guvern echilibrat și stabil. Suntem datori în primul rând față de țară, care este mai importantă chiar și decât interesele de partid. Până la urmă, doar înțelegând asta vom putea merge înainte pe drumul bun pentru România și pentru PNL. Știu că foarte mulți dintre voi se întreabă ce urmează pentru Partidul Național Liberal.

Este o discuție esențială pentru a înțelege rolul nostru în următorii ani. Eu cred că este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului. De aceea, cu seriozitate și echilibru, îmi anunț oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal”, a transmis Veștea, joi, pe Facebook.

Adrian Veștea i-a cerut lui Ilie Bolojan mutarea Congresului PNL

Tot joi, Adrian Veștea a solicitat amânarea evenimentului cu o săptămână, până pe 28 iunie.

„În raport cu intenția președintelui în exercițiu al PNL, Ilie Bolojan, de a convoca un Congres extraordinar pentru duminică, 21 iunie, vreau să vă spun că nu mă opun acestui demers dacă el este făcut cu onestitate și în cadru statutar, cu respectarea legilor țării și a prevederilor constituționale. Singurul lucru pe care i-l solicit este să amâne momentul cu o săptămână, pentru a putea pregăti o moțiune pentru candidatură.

Sunt convins că domnul președinte nu va refuza o confruntare democratică în care amândoi pornim cu oportunități egale. Până la urmă, așa cum am susținut mereu, este nevoie ca anumite hotărâri să fie luate cu echilibru și în mod chibzuit. Domnule Bolojan, haideți să facem Congresul PNL pe 28 iunie. Cred că este o solicitare corectă și de bun-simț.

Este un gest de minimă decență democratică. Dacă facem asta, tensiunea politică din partid va scădea și cred că, în felul acesta, putem găsi o formulă de a merge înainte, împreună, uniți. Pentru binele Partidului Național Liberal și al României”, a mai scris Adrian Veștea pe pagina sa de Facebook.

Membrii PNL au votat pentru convocarea Congresului Extraordinar duminică, 21 iunie

Consiliul Național Extraordinar al PNL, care s-a reunit vineri seară în format mixt, fizic și online, a decis convocarea Congresului Extraordinar al partidului duminică, pe 21 iunie 2026, în București, la Romexpo.

„Decizia convocării Congresului Extraordinar a fost luată cu 85% dintre voturile exprimate, respectiv cu voturile a 566 de reprezentanți liberali în Consiliul Național Extraordinar, în timp ce 97 de reprezentanți ai partidului în Consiliul Național Extraordinar s-au opus, iar 19 s-au abținut de la vot.

De asemenea, Consiliul Național Extraordinar a aprobat – cu 551 de voturi pentru, 128 de voturi împotrivă și 3 abțineri – modificarea Statutului Partidului Național Liberal”, a transmis Biroul de Presă al Partidului Național Liberal.

România, în criză politică din 20 aprilie

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție.

Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”. Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac.

Duminică dimineață, pe 15 iunie, Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat, iar președintele Nicușor Dan a anunțat că îl desemnează pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.



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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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Toni2 19.06.2026, 23:16

Un trădător ca el mai avea tupeul și să candideze la președinția partidului care oricum ieseavpw locul doi, vestea și acoliții lui trădători trebuie exclus din partid, onl nu mai trebuie sa tolereze trădătorii și șobolanii din PNL.

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