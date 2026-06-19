Traian Băsescu, despre criza politică: „Cea mai mare de la Revoluție. Guvernul Veștea nu va trece de Parlament”

Fostul președinte vede un blocaj fără precedent

„Este cea mai mare criză politică pe care a traversat-o România de la revoluție încoace. În sensul că nu reușim să avem un guvern”, a declarat Băsescu, subliniind că formarea unei majorități parlamentare este imposibilă din cauza „liniilor roșii” trasate de partidele politice.

Potrivit fostului șef al statului, incapacitatea de a constitui un guvern cu susținere majoritară reprezintă principalul motiv pentru care actuala situație poate fi catalogată drept cea mai serioasă criză politică din ultimele decenii.

Singura soluție, alegerile anticipate

Traian Băsescu a criticat prevederile constituționale care, în opinia sa, împiedică organizarea de alegeri anticipate într-un moment de impas politic.

„Nu există nicio țară civilizată în care, într-o situație de blocaj, să nu poți să dizolvi parlamentul și să faci alegeri anticipate. La noi, din păcate, nu se poate face acest lucru și asta ne blochează pur și simplu”, a afirmat fostul președinte.

Acesta consideră că alegerile anticipate ar fi reprezentat soluția democratică pentru depășirea actualei crize: „Ar fi trebuit să putem face alegeri anticipate în mod categoric ca o soluție de rezolvare democratică a unui blocaj.”

Traian Băsescu nu crede că Guvernul Veștea va trece la votul din Parlament

Băsescu s-a declarat sceptic în privința șanselor noului Executiv de a obține votul de încredere al Parlamentului.

„După părerea mea, guvernul Veștea nu va trece prin Parlament. În lipsa unui aranjament cu liberalii, nu se poate realiza o majoritate prin care să treacă”, a spus acesta.

Întrebat despre posibilitatea ca viitorul cabinet să fie investit cu voturile AUR, fostul președinte a respins acest scenariu.

„Atât timp cât președintele menține acest punct de vedere, este clar că nu se va întâmpla. Apoi, orice am spune, la AUR sunt câțiva oameni care gândesc bine. Nu cred că s-ar complica susținând un guvern care nu-i agreează în primul rând și în al doilea rând care nu va face performanță”, a declarat Băsescu.

În opinia sa, un asemenea executiv nu ar face decât să prelungească actuala situație de incertitudine până la organizarea unor noi alegeri.

Căderea guvernului Bolojan, „o ticăloșie” a lui Sorin Grindeanu

Fostul președinte i-a acuzat pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan că poartă responsabilitatea pentru actualul blocaj politic.

Referindu-se la căderea guvernului Bolojan, Băsescu a afirmat că decizia nu a fost doar o eroare politică.

„Nu a fost doar o greșeală, a fost o ticăloșie, care îi poate fi reproșată lui Grindeanu, pentru că a făcut-o din ambiție în lupta cu Bolojan. Iar acum blocajul este responsabilitatea lui Bolojan. Deci acești doi politicieni își împart responsabilitatea pentru dezastrul care urmează”, a spus fostul șef al statului.

Ilie Bolojan „s-a așezat în postura de candidat la prezidențiale prea devreme”

Traian Băsescu a evitat să îi ofere sfaturi directe președintelui Nicușor Dan, însă a susținut că actuala criză politică ar putea fi depășită dacă PNL ar renunța la conflictele interne și ar sprijini formarea unui guvern.

„Nu vreau să par consultantul lui Nicușor Dan, cu care am discutat în viața mea doar trei minute, la ceremonia de înmormântare a fostului președinte Ion Iliescu. Cert este că dacă liberalii și-ar reduce temperatura și ar veni la o temperatură normală ar trebui să sprijine trecerea guvernului măcar și de dragul celor 7-10 miliarde pe care le avem de încasat până în luna august de la UE”, a declarat fostul președinte.

În același timp, Băsescu l-a criticat pe Ilie Bolojan, despre care spune că și-ar concentra atenția mai degrabă pe viitoarea competiție prezidențială decât pe rezolvarea problemelor urgente ale țării.

„Bolojan s-a așezat în postura de candidat la prezidențiale mult prea devreme și concentrează tot efortul PNL-ului în această direcție. El nu are în vedere prioritățile țării, ci prioritățile campaniei lui, ceea ce este în neregulă”, a afirmat fostul șef al statului.