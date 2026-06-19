Cum arată Shirley MacLaine la 92 de ani. Povestea unei legende de la Hollywood: „Vârsta este doar o cifră”

Cu ridurile purtate cu o demnitate rară într-o industrie obsedată de chirurgia estetică, sora lui Warren Beattyoferă o veritabilă lecție de asumare.

Cum arată actrița în prezent?

Deși aparițiile sale la evenimentele de pe covorul roșu au devenit tot mai selective, Shirley MacLaine continuă să își trăiască viața cu aceeași dezinvoltură. O ipostază recentă o surprinde pe marea actriță într-un cadru relaxat, în timpul unei ieșiri în oraș.

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Purtând ochelari de vedere cu rame rotunde, mari și negre, asortați cu un cardigan violet intens peste o cămașă colorată, vedeta își păstrează vie expresivitatea și acea privire ageră care a consacrat-o pe marile ecrane, trecerea anilor fiind vizibilă doar prin părul complet alb, tuns scurt.

Actrița a ales să lase în urmă agitația din Los Angeles și s-a stabilit de ani buni în Santa Fe, New Mexico. Acolo, pe proprietatea sa, duce o viață extrem de activă: scrie cărți (fiind autoarea multor volume de succes despre spiritualitate și călătorii), citește și își gestionează singură tabieturile.

„Nu mă gândesc la vârstă. Mă gândesc la ceea ce am de făcut în ziua respectivă și la oamenii cu care vorbesc. Bătrânețea este o capcană doar dacă o lași să te definească”, mărturisea Shirley MacLaine într-un interviu.

Perioada de glorie: Muza lui Alfred Hitchcock și Billy Wilder

Cariera lui Shirley MacLaine se întinde pe parcursul a mai bine de șapte decenii. În tinerețe, ea a cucerit publicul nu doar prin talentul său actoricesc remarcabil, ci și printr-o frumusețe naturală, definită de o tunsoare pixie modernă și un zâmbet cald, plin de magnetism, trăsături care au transformat-o rapid într-un idol al generației sale.

Debutul său pe marele ecran a fost unul fulminant, în 1955, când legendarul regizor Alfred Hitchcock a distribuit-o în comedia neagră „The Trouble with Harry” (Cazul Harry), rol care i-a adus instantaneu recunoașterea internațională și un premiu Globul de Aur pentru cel mai bun debut.

Perioada sa de glorie a continuat în anii ’60 și ’70, devenind rapid una dintre cele mai solicitate și apreciate actrițe de la Hollywood datorită versatilității sale excepționale.

Pentru publicul contemporan, Shirley MacLaine a rămas relevantă prin apariții de excepție în producții recente extrem de populare, precum serialul de epocă „Downton Abbey” sau comedia „Only Murders in the Building”, demonstrând că farmecul său personal nu s-a pierdut odată cu trecerea timpului.

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