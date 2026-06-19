„Eu nu fac jocuri de partid, nu este mandatul meu. Mandatul meu are mai multe componente, cele două, esențiale, legate de situația în care ne găsim, sunt menținerea direcției prooccidentale și evitarea unei căderi economice bruște. Am avut o încercare cu domnul Tomac, pe baza informațiilor repetate obținute în dialogul cu partidele, și am fost convins că va trece, dar am avut niște surprize”, a explicat acesta.

Referindu-se la perioada de instabilitate politică începută după căderea guvernului în urmă cu șase săptămâni, Nicușor Dan a criticat lipsa de inițiativă a partidelor. „Niciun partid nu a venit la președinte să spună, în urma discuțiilor pe care le-am avut, iată, se conturează o majoritate. Și varianta Veștea este varianta pe care eu am considerat-o potrivită pentru a strânge o majoritate și a ieși în sfârșit din criza asta, guvernul să aibă atribuții depline, să închidem PNRR și toate celelalte”, a spus acesta.

În ceea ce privește premierul desemnat Adrian Veștea, președintele a evidențiat calitățile acestuia, considerându-l o persoană cu experiență în gestionarea bugetelor și fondurilor europene, dar și un politician abil. „Este cineva care a lucrat cu bugete, cu fonduri europene, este cineva care a avut abilitatea de a naviga în mediul politic, fără a crea crize”, a adăugat Nicușor Dan.

De asemenea, președintele a reiterat că, deși guvernul nu ar fi trebuit să cadă, nu dorește să intre în dezbateri despre responsabilitatea acestei situații. În schimb, el a subliniat importanța găsirii unei soluții rapide pentru depășirea crizei politice și economice, o prioritate în contextul actual.

„Suntem după şase săptămâni de când guvernul a căzut, nu trebuia să cadă, evident, şi nu vreau să ne întoarcem la decizia de ce a căzut, cine a fost vinovat.”, a explicat Nicuşor Dan.