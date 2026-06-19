Laurette s-a întors la spital după ultima operație: „Piciorul s-a infectat din nou”

Problemele medicale cu care se confruntă Laurette au legătură cu injectările cu aquafeeling, o procedură estetică la care a apelat în urmă cu 7 ani. Complicațiile apărute ulterior au necesitat mai multe intervenții chirurgicale și tratamente complexe, iar recuperarea s-a dovedit a fi mult mai dificilă decât spera. 

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Cea mai recentă intervenție chirurgicală prin care a trecut nu a avut efectul scontat, ba dimpotrivă. La doar câteva zile de la externare, a fost nevoită să se întoarcă la spital pentru investigații și monitorizare.

Laurette: „Piciorul s-a infectat din nou și a trebuit să mă întorc de urgență la spital”

Din păcate, tot în spital sunt după ultima operație pe care am făcut-o acum două săptămâni. Am mers acasă, însă la aproximativ câteva zile starea mea s-a înrăutățit. Piciorul s-a infectat din nou și a trebuit să mă întorc de urgență la spital. Acum sunt din nou internată. Nu vă ascund că sunt momente foarte grele, dar încerc să mă încurajez singură. Mă rog la Dumnezeu, îmi păstrez credința și mă agăț de fiecare speranță. În același timp, medicii fac tot ce le stă în putință să mă ajute să mă fac bine, să mă pun pe picioare și să mă întorc acasă la fetița mea”, a povestit vedeta pe TikTok.

Vedeta trage un semnal de alarmă pentru toate femeile care se gândesc să apeleze la astfel de proceduri. Laurette le recomandă să se informeze despre riscurile aferente.

„Aveți grijă de sănătatea voastră! Nicio operație estetică și nicio schimbare care să vă transforme corpul, și niciun prototip de frumusețe nu merită atâta suferință’, a punctat Laurette.

Laurette: „Se va împlini aproape un an de când lupt cu efectele acestei substanțe”

Laurette a explicat că actualele complicații sunt legate de o procedură estetică efectuată în 2019. Vedeta se confruntă cu efectele substanței injectate și urmează tratamente pentru eliminarea acesteia din organism.

„În anul 2019 mi-am făcut injectări cu aquafeeling. În luna august se va împlini aproape un an de când lupt cu efectele acestei substanțe și trec prin intervenții și tratamente pentru a o scoate. De aceea, vă rog să vă informați foarte bine înainte de orice procedură și să puneți sănătatea pe primul loc”, a mai spus Laurette.

Foto: Facebook/TikTok

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