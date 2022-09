TVmania: Nu pot să nu remarc ținuta (o salopetă roz, n.r.). Cine e responsabil de ea?

Zarug: Dar cine ar putea fi responsabil de outfitul unui fost designer? Eu!

–Fost?

-Nici nu mă mai gândesc la asta, e o activitate pe care am iubit-o foarte tare și pe care am făcut-o din 2009. Am lăsat-o un pic deoparte, nu știu ce o să se întâmple cu ea, dar deocamdată mi-am concentrat atenția și energia în direcția televiziunii, pentru că mă distrează foarte tare. E o muncă, dar care nu e muncă, mai ales dacă îți găsești o echipă care să te primească precum o familie.

–Această colaborare începută cu „Asia Express” s-a tot extins. Pare că ți-ai găsit locul.

-Mă împac bine cu Antena și mă împac și mai bine cu echipa „Te cunosc de undeva!”, pentru că inclusiv la noul rol pe care-l am mi s-a cerut să fiu cât mai mult eu.

–Cum se împacă „trebuie să fii cât mai mult tu” cu concurenții? Ai limba destul de „ascuțită”.

-S-au obișnuit repede cu mine, pentru că și ei vin tot din showbiz, unde știu că nu trebuie să iei lucrurile personal. În plus, știu și că la genul ăsta de show eu nu am un rol în care să-i insult. Pur și simplu, totul este dintr-un simț al umorului și din spirit de glumă.

–Câteodată, este posibil totuși să nu iei lucrurile personal?

-E greu, poți să-ți amintești permanent obiectivele pe care le ai. În momentul în care tu știi foarte clar de ce ești într-un anumit loc, tot ce se întâmplă în rest sunt evenimente și „victime” colaterale.

–Sezonul trecut ai fost participant la „Te cunosc…”, acum ești în culise. Cum se vede emisiunea din backstage?

-O văd cu un ochi râzând și cu unul un pic nostalgic. Recunosc că mie îmi plac foarte tare scena și cântatul și uneori mi-e dor și mă întreb „Oare eu ce aș fi făcut?”. Eu sunt pe comicăreală și pe amuzament, dar sunt și la limita psihoterapeutului, încerc să-i încurajez pe cei care au emoții mari. Emisiunea se vede… ca din sufragerie.

–În ce alte proiecte ești implicat?

-Asta îmi ocupă destul de mult timp, mai ales că, deși îmi place foarte tare, mă și stresez. Eu fac un conținut de reality, în care nimic nu e scriptat, și atunci am un job în care nu știi niciodată ce se întâmplă. Ziua este complet imprevizibilă, pentru că depinde de foarte multe elemente necunoscute. Și mie îmi place asta, dar mă și stresează. Pe lângă emisiune, mai am două proiecte de cântat cu care mă stresez acum, pentru că sunt în căutări de acompaniament și e destul de greu să găsesc pianist.

–Deci e serioasă treaba asta cu cântatul…

-Da. Eu cânt în primul și primul rând pentru sufletul meu, eu așa m-am apucat de cântat, să ies dintr-o depresie și m-a ajutat. Și se pare că am și talent, și se pare că am și voce și ureche. Iar Crina Mardare a fost prima care m-a prins, m-a admonestat și mi-a zis: „Să nu îndrăznești să te lași de cântat. Vreau să te văd cântând!”. Uite, o să cânt, dar nu am încă pianist, trebuie să caut pianist.

–Planurile sunt serioase deci…

-Da, vreau să fac și un EP, am început să lucrez cu o echipă de compozitori să îmi fac piesele mele, pentru că eu acum cânt coveruri, standarde de jazz și muzical, pentru un public restrâns, dar rafinat și care înțelege demersul.

–Ți-e dor de perioada din „Asia Express”? A trecut un an…

-Aș spune Doamne ferește! (râde în hohote). Mi se pune frecvent întrebarea dacă m-aș mai duce a doua oară. Nu m-aș mai duce, dar este o experiență la care nu aș renunța și, sincer, au avut dreptate cei de la echipa de producție când m-au presat să vin, mi-ar fi părut rău să nu o fac.

–Vara asta au fost în niște țări extraordinare… Mexic, Columbia, Guatemala.

-Da, mi-ar fi plăcut… Uite, în momentele alea, m-am gândit cum ar fi fost să văd și America Latină pe banii Antenei…

–Te mai vezi la „Te cunosc de undeva” în postură de concurent?

-Cred că am închis capitolul „concurent” pentru totdeauna la orice, pentru că nu am fost niciodată concurent la nimic, sincer. Mie mi se pare că intru direct câștigător oriunde mă duc. Și când mă decid să fiu concurent, cum am fost la „Te cunosc…”, a fost, de fapt, un pretext să mă manifest în toată plenitudinea splendorii mele!

