Discret în privința vieții lui personale, Miodrag Belodedici s-a căsătorit în mare secret cu partenera lui, Cornelia, iar acum femeia a postat pe rețelele de socializare prima lor fotografie împreună.

Potrivit celor spuse de către Cornelia Belodedici, poza a fost realizată în luna mai a anului 1987. Iar alături de acea imagine, ea a postat și o fotografie din luna mai 2026, pentru ca toată lumea să vadă cum arătau atunci și acum.

„Arc peste timp: mai 1987 vs. mai 2026! Mi-amintesc de un pasaj din memoriile lui Mircea Eliade. Se-ntorcea cu trenul de la Berlin la București și în timp ce privea pe geamul unui vagon de clasa a 3-a pădurile înecate în bruma înserării, își imagina subiectul unui roman: doi tineri se întâlnesc înainte de război, prin 1910. Erau în vacanța de vară, erau la Techirghiol, se îndrăgostesc și se logodesc in taină.

Nu se știe de ce, dar nu se căsătoresc și se despart. După câțiva ani, fiecare se căsătorește cu altcineva, au copii, se lasă prinși și duși de viață. Vine și trece războiul. Trec anii. Se reîntâlnesc amândoi după 20 de ani, amândoi liberi și dragostea dintre ei se reaprinde. De-abia acum începe adevărata lor viață…

Dacă l-aș fi cunoscut pe Eliade, i-aș fi spus că și după 30 de ani e la fel… El, pasionat ca nimeni altul de misterul recuperării «timpului pierdut», ar fi știut să convingă pe oricine că totul poate fi salvat dacă știm și avem curaj să ne reîntoarcem la «începuturi». Și tot el ar fi știut să redea balansul corect între dragoste și tristețe, realizare si eșec, siguranță și îndoială, căci nimic măreț nu se obține pe lumea asta fără o plată dură…

Pentru că uneori viața desparte, rătăcește, pune distanțe, tăceri și ani între oameni… iar alteori, inexplicabil, îi aduce înapoi unul către celălalt. Mai maturi, mai răniți, poate mai obosiți, dar cu aceeași lumină ascunsă undeva în suflet. Poate că acesta este marele miracol al vieții: că unele cercuri se închid târziu, dar se închid exact atunci când trebuie. Dacă știi să speri. Dacă ai răbdare să aștepți. Dacă nu încetezi niciodată să crezi în steaua sub care te-ai născut.

Cred că noi ne-am născut sub o stea norocoasă… Sau cel puțin unul dintre noi. Altfel povestea ar fi fost acum doar o tristă amintire cu doi tineri aruncați de viață pe drumuri îndepărtate… Într-o zi de 18 mai, într-un nu știu care an, am aflat că și în românește și în sârbește marele «Da» se spune cu aceeași emoție”, a scris Cornelia Belodedici în dreptul fotografiilor în care apare alături de Miodrag Belodedici.

