Kovesi: „Toată lumea ar vrea o justiție independentă și credibilă, până ajungi la cineva din anturajul lor”

Laura Codruța Kovesi a declarat, în cadrul unui interviu susținut la finalul celor șapte ani petrecuți la conducerea Parchetului European (EPPO), că, în ultimii ani, a observat o lipsă de susținere politică pentru dezvoltarea instituției.

„Acum, spre final, în ultimii 3 ani, aș putea să spun că este o decizie politică clară de a nu crește capacitatea de investigare a Parchetului European”, a afirmat Kovesi.

Aceasta susține că problema nu există doar în România, ci și în alte state membre și chiar la nivelul instituțiilor europene. „Toată lumea ar vrea o justiție independentă și credibilă, până ajungi la cineva din anturajul lor. Atunci nu mai e nevoie de justiție independentă”, a spus procurorul-șef european.

Laura Codruța Kovesi afirmă că a fost surprinsă de reacțiile unor oficiali europeni față de publicarea statisticilor privind fraudele cu fonduri europene: „Mi s-a spus: doamna Kovesi, dar nu mai publicați datele statistice, că urmează alegerile și cetățenii o să creadă că suntem corupți. Și am fost șocată că nu m-am așteptat la acest lucru”.

Potrivit șefei EPPO, publicarea cifrelor a arătat că problemele legate de fraude și corupție există în toate statele europene, nu doar în estul continentului.

Kovesi a precizat că discuția a avut loc cu fostul comisar european pentru buget, Johannes Hahn.

Cum a început construcția Parchetului European

Laura Codruța Kovesi a povestit și despre începuturile instituției, după numirea sa la Bruxelles, în 2019.

Ea a relatat că a primit o scrisoare de amenințare chiar în ziua interviului pentru funcția de procuror-șef european. „Am luat-o ca un semn de intimidare”, a spus Kovesi.

Fosta șefă DNA a vorbit și despre dificultățile administrative de la începutul mandatului, când bugetul și schema de personal erau extrem de reduse.

„Când m-am așezat am văzut bugetul era între 8 și 10 milioane de euro și scria 32,5 angajați. Și am zis ok, am o dilemă. Eu n-am văzut niciodată jumătate de procuror”, a declarat procurorul european.

Șefa Parchetul European spune că instituția funcționează încă la limită și că resursele sunt insuficiente raportat la volumul de activitate.

„Nu, încă n-am ajuns la bugetul care ar fi trebuit să existe de la început”, a declarat aceasta. Kovesi a avertizat că situația ar deveni și mai dificilă dacă Ungaria ar intra în EPPO fără o suplimentare a resurselor.

Kovesi a cerut suplimentarea numărului de procurori europeni delegați din România

Laura Codruța Kovesi a afirmat că i-a cerut fostului ministru PSD al Justiției, Radu Marinescu, suplimentarea numărului de procurori europeni delegați din România.

„Am cerut să agreăm încă un număr de 10 procurori și am primit un răspuns, să vedem dacă se schimbă competența cu revizuirea regulamentului”, a spus Kovesi. Potrivit acesteia, EPPO are nevoie nu doar de procurori, ci și de polițiști și alte resurse pentru a funcționa eficient.

„Pentru mine nu există nu pot”

În finalul interviului, șefa Parchetului European a vorbit despre provocările personale și profesionale din ultimii ani. „Pentru mine nu există nu pot. Există nu vreau și nu știu”, a afirmat Kovesi.

Potrivit acesteia, instituția europeană construită de la zero în ultimii șapte ani funcționează bine, în ciuda dificultăților. „Cred că am făcut o treabă bună, asta e tot ce pot să zic”, a mai spus Laura Codruța Kovesi în interviul susținut la finalul celor șapte ani petrecuți la conducerea Parchetului European.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE