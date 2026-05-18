Petrecerea, care a avut loc la ISSA Resort, un complex de cinci stele situat în apropierea Salinei Turda, s-a desfășurat într-un cadru exclusivist.

Nunta lui Mircea Abrudean, un eveniment cu discreție maximă

Evenimentul a fost organizat în weekendul care a trecut și s-a remarcat printr-o atmosferă elegantă și discretă.

Informațiile despre petrecere au fost confirmate ulterior de surse politice, fără să existe anunțuri publice sau apariții oficiale.

Mircea Abrudean, mai 2018. Foto: Facebook/ Mircea Abrudean

Potrivit surselor citate de presa centrală, invitații s-au bucurat de servicii premium și de confortul oferit de locația de lux, cunoscută pentru evenimentele private exclusiviste.

Ilie Bolojan, la petrecerea de nuntă a lui Mircea Abrudean

Printre invitați s-au numărat lideri ai Partidului Național Liberal și alte personalități din administrația publică.

Ilie Bolojan, lider PNL și premier demis, a fost unul dintre cei mai notabili participanți, fiind cunoscut drept un apropiat al lui Mircea Abrudean.

Ilie Bolojan și Mircea Abrudean. Foto: Profimedia Images

De asemenea, s-a speculat prezența mai multor reprezentanți ai mediului politic din județul Cluj, însă lista completă a invitaților nu a fost făcută publică de organizatori.

Nunta lui Mircea Abrudean, la un resort de lux de 5 stele

Locația aleasă pentru eveniment, ISSA Resort, este una dintre cele mai noi și exclusiviste destinații din zona Turda, situată în imediata apropiere a faimoasei Saline Turda.

Complexul oferă servicii de cinci stele, incluzând camere moderne, un restaurant cu preparate internaționale și facilități de relaxare de înaltă clasă, cum ar fi un centru de fitness și spații exterioare generoase.

Potrivit descrierii oficiale, restaurantul resortului se specializează în preparate internaționale și steakhouse, iar camerele sunt dotate cu facilități de lux precum minibar, seif și aer condiționat.

Tarifele de cazare la ISSA Resort (Turda) variază în funcție de tipul camerei, perioada aleasă și pachetele incluse, potrivit informațiilor din on-line.

Prețurile pentru o noapte de cazare (pentru 2 persoane) pornesc de la aproximativ 1.200 – 1.600 RON pentru camerele standard/deluxe și pot depăși 2.500 – 4.000 RON pentru pachete premium de weekend care includ facilități suplimentare (acces spa, masaj, mese).

Cu ce se ocupă soția lui Mircea Abrudean

Mircea Abrudean este una dintre personalitățile de top ale PNL, ocupând funcția de președinte al Senatului. De-a lungul carierei sale, a deținut mai multe funcții în administrația centrală, inclusiv în perioada mandatului de premier al lui Nicolae Ciucă.

Alături de soția sa Adina, care activează în domeniul instituțional și juridic, Mircea Abrudean formează un cuplu de mai mulți ani.

Potrivit declarațiilor de avere depuse la Senat, soția sa este director adjunct la Curtea de Conturi Cluj și are, de asemenea, experiență ca avocat în cadrul Baroului Cluj, înainte de a trece în sectorul public.

Cuplul a ales să celebreze evenimentul într-un mod restrâns, în prezența celor dragi și a colaboratorilor apropiați.

Deși evenimentul a fost intens discutat în cercurile politice, organizatorii au preferat să păstreze discreția, iar lista completă a invitaților nu a fost dezvăluită.

