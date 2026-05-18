PNL exclude o nouă guvernare alături de PSD

„Suntem după o moţiune de cenzură iniţiată de Partidul Social Democrat, care, cu sprijinul AUR, practic a căzut guvernul din care a făcut parte şi Partidul Social Democrat”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul liberal a spus că poziția partidului este clară și că PNL nu va continua coaliția cu PSD.

„Partidul Naţional Liberal are o pondere de 15% în Parlamentul României şi, în acest context, poziţia PNL a fost următoarea, aşa cum ştiţi din deciziile pe care le-am luat anterior. Partidul Naţional Liberal nu va mai susţine un guvern şi nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi şi Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susţine un guvern cu premier tehnocrat în care se află și PSD. În condiţiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Naţional Liberal va fi în opoziţie”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a spus că decizia nu este una electorală, ci are legătură cu situația în care a ajuns România.

„De ce suntem puşi să avem această poziţie? Ea nu este luată dintr-un calcul politic, ci este luată dintr-un interes legitim pentru ţara noastră”, a afirmat liderul PNL.

Bolojan: „Lumea politică a făcut câteva greșeli majore”

Ilie Bolojan a criticat modul în care au fost conduse guvernele în ultimii ani și a vorbit despre promisiuni care nu puteau fi susținute din punct de vedere bugetar.

„Ani la rând lumea politică a făcut câteva greşeli majore. În primul rând, din punct de vedere al comunicării publice, a creat aşteptări cetăţenilor ţării noastre care nu pot fi onorate în mod normal, depăşind posibilităţile reale pe care le are România din punct de vedere bugetar.

Asta a creat nişte aşteptări care n-au putut fi onorate şi, pe bună dreptate, mulţi dintre cetăţenii ţării noastre au fost dezamăgiţi şi s-a creat posibilitatea unor vânzători de iluzii să spună că se pot rezolva toate problemele fără să deranjeze pe nimeni şi se pot asigura condiţii care nu pot fi susţinute în mod corect de posibilităţile ţării noastre”, a declarat Bolojan.

El a spus că o altă greșeală a fost formarea unor coaliții foarte mari, care nu au făcut reformele promise.

„A fost o altă eroare să se creeze coaliţii mari, cum a fost coaliţia PSD-PNL, care au avut peste 60%, care doar au administrat mai bine sau mai rău lucrurile, dar n-au făcut reformele care trebuiau făcute pentru ţara noastră. Deci doar o guvernare pentru funcţii şi nu pentru reforme”, a spus liderul liberal.

Ilie Bolojan: „Acest guvern a căzut pentru că a încercat să blocheze risipa”

Liderul PNL a susținut că actualul guvern a încercat să reducă cheltuielile și să elimine privilegiile din sistemul public.

„În această guvernare care este la final în momentul de faţă, Partidul Naţional Liberal nu a mai repetat aceleaşi greşeli. Nu am creat aşteptări care să nu poată fi onorate. Am guvernat onest, le-am spus românilor adevărul, ceea ce se poate şi ceea ce nu se poate.

Partidul Social Democrat a continuat cu aşteptări care nu pot fi onorate, fugind de răspundere în totalitate. Am încercat să facem reformele care au fost necesare. Am făcut tot ceea ce s-a putut să reducem cheltuieli, să îndreptăm lucruri, să creăm condiţii pentru dezvoltare, să accesăm fondurile europene, să facem reformele”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a spus că Guvernul a fost demis tocmai pentru că a încercat să reducă risipa din stat.

„Nu în ultimul rând, am încercat să eliminăm risipa, să corectăm lucrurile care nu sunt în regulă, să eliminăm privilegiile şi acest guvern, dacă practic a fost căzut, dacă aş sintetiza, este că a căzut pentru că a încercat să blocheze risipa din statul român”, a afirmat liderul PNL.

PNL spune că va rămâne „un partener serios”

Ilie Bolojan a spus că PNL va continua să gestioneze perioada de interimat și va susține soluțiile pe care le consideră serioase pentru România.

„Dacă, într-o formă sau alta, directă sau indirectă, am continua o astfel de coaliţie cu Partidul Social Democrat, n-am face decât să continuăm erorile care au fost în perioada trecută.

Nu vom mai merge pe acest lucru şi vom încerca, în perioada următoare, să facem ceea ce este nevoie pentru ţara noastră în această formulă de interimat”, a declarat liderul liberal.

La final, Ilie Bolojan a spus că PNL va încerca să asigure stabilitatea administrativă până la instalarea unui nou guvern.

„Să guvernăm în aşa fel încât această perioadă foarte importantă, legată de renegocierea fondurilor europene, legată de închiderea programului SAFE, legată de funcţionarea bună a instituţiilor statului, să fie acoperită până vom avea un nou guvern şi, de asemenea, să fim un partener serios, un partid responsabil, care atunci când se vine cu soluţii reale iese la masă şi-şi asumă răspunderea pentru România”, a încheiat Ilie Bolojan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
 1 comentariu
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (1)
Avatar comentarii

popav 18.05.2026, 14:08

Se pare ca PNL si PSD si-au cam incheiat misiunea. Razboiul dintre ele va mai aduce niste voturi AUR si dupa viitoarele alegeri (anticipate, cel mai probabil) vom vedea cum guverneaza Simion si ai lui. Ca liberalii si pesedistii vor binele tarii sa le-o spuna lui mutu, prea sar in sus cand aud de tehnocrati desi nici macar nu stiu care or fi tehnocratii aia. Baieti, daca sunteti ambitiosi pana la capat va asteapta anticipatele si n-o sa va placa deloc ce o sa iasa. Nicusor Dan va pandeste la cotitura, o sa vina cu doua nominalizari de PM tehnocrat.

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul momentului pe scena politică, doamnelor și domnilor! Mutare de șah mat dată, fără milă, de Ilie Bolojan. Anunțul exploziv al premierului demis schimbă tot, dar absolut tot la conducerea țării
Viva.ro
E breaking news-ul momentului pe scena politică, doamnelor și domnilor! Mutare de șah mat dată, fără milă, de Ilie Bolojan. Anunțul exploziv al premierului demis schimbă tot, dar absolut tot la conducerea țării
S-a aflat! Cum a supraviețuit, de fapt, Alexandru 3 zile singur. Tatăl copilului a spus tot, la o săptămână de când micuțul s-a întors acasă. Ce a găsit băiețelul de 5 ani în pădure
Unica.ro
S-a aflat! Cum a supraviețuit, de fapt, Alexandru 3 zile singur. Tatăl copilului a spus tot, la o săptămână de când micuțul s-a întors acasă. Ce a găsit băiețelul de 5 ani în pădure
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Recunoaște că l-a înșelat pe fostul internațional român: „Am rupt cluburile, urcat pe mese, băute, tot tacâmul”
GSP.RO
Recunoaște că l-a înșelat pe fostul internațional român: „Am rupt cluburile, urcat pe mese, băute, tot tacâmul”
Parteneri
Primele imagini de la nunta lui Mircea Abrudean! Nuntă secretă, dar cu invitați grei, la un resort de cinci stele. A fost și Ilie Bolojan! Omul numărul 2 în stat s-a căsătorit cu o brunetă superbă. Cine e, de fapt, mireasa
Libertateapentrufemei.ro
Primele imagini de la nunta lui Mircea Abrudean! Nuntă secretă, dar cu invitați grei, la un resort de cinci stele. A fost și Ilie Bolojan! Omul numărul 2 în stat s-a căsătorit cu o brunetă superbă. Cine e, de fapt, mireasa
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
E de nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de operațiile estetice
Tvmania.ro
E de nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de operațiile estetice

Alte știri

Când vor crește pensiile și salariile în România. Anunțul pesimist al lui Daniel Dăianu
Știri România 15:09
Când vor crește pensiile și salariile în România. Anunțul pesimist al lui Daniel Dăianu
Aspen Institute România la BSDA 2026: dialog strategic despre viitorul securității, industriei de apărare și rezilienței regionale
Știri România 15:00
Aspen Institute România la BSDA 2026: dialog strategic despre viitorul securității, industriei de apărare și rezilienței regionale
Parteneri
„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul Margina - Holdea
Adevarul.ro
„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul Margina - Holdea
Când joacă Universitatea Craiova primul meci în UEFA Champions League. Ce adversari au oltenii și când e tragerea la sorți din Liga Campionilor
Fanatik.ro
Când joacă Universitatea Craiova primul meci în UEFA Champions League. Ce adversari au oltenii și când e tragerea la sorți din Liga Campionilor
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Cătălin Moroșanu și Jador, nași la botezul fetiței lui Tj Miles. Ținutele soțiilor au atras toate privirile. „Simplu, delicat și plin de iubire”
Stiri Mondene 14:28
Cătălin Moroșanu și Jador, nași la botezul fetiței lui Tj Miles. Ținutele soțiilor au atras toate privirile. „Simplu, delicat și plin de iubire”
Theo Rose a vorbit despre marea durere prin care trece în aceste zile: „Dumnezeu să-l ierte pe Tudor și să mai lase pe Pământ oameni ca el”
Stiri Mondene 13:49
Theo Rose a vorbit despre marea durere prin care trece în aceste zile: „Dumnezeu să-l ierte pe Tudor și să mai lase pe Pământ oameni ca el”
Parteneri
Sunt de nerecunoscut! Cum arătau cele mai dorite dive din România înainte de bisturiu
TVMania.ro
Sunt de nerecunoscut! Cum arătau cele mai dorite dive din România înainte de bisturiu
"Cade și vin morții aici". Teroare într-o comună buzoiană, unde un cimitir ar putea să o ia la vale peste case
ObservatorNews.ro
"Cade și vin morții aici". Teroare într-o comună buzoiană, unde un cimitir ar putea să o ia la vale peste case
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
Libertateapentrufemei.ro
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după PSD, AUR și PNL
Mediafax.ro
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după PSD, AUR și PNL
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
1 iunie vine cu modificări la plata concediilor medicale! Categoriile care vor fi plătite și în prima zi
Wowbiz.ro
1 iunie vine cu modificări la plata concediilor medicale! Categoriile care vor fi plătite și în prima zi
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cum a reușit, de fapt, să supraviețuiască Alexandru două nopți în pădure. Tatăl micuțului dezvăluie detalii cutremurătoare
Wowbiz.ro
Cum a reușit, de fapt, să supraviețuiască Alexandru două nopți în pădure. Tatăl micuțului dezvăluie detalii cutremurătoare
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Mediafax.ro
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
O adolescentă de 15 ani și-a pierdut viața după ce a căzut de pe terasa unui bloc aflat în reabilitare, în Sectorul 2 al Capitalei
KanalD.ro
O adolescentă de 15 ani și-a pierdut viața după ce a căzut de pe terasa unui bloc aflat în reabilitare, în Sectorul 2 al Capitalei

Politic

Prima reacție din PSD despre varianta Delia Velculescu (FMI) premier. Ce a cerut Lia Olguța Vasilescu
Politică 15:30
Prima reacție din PSD despre varianta Delia Velculescu (FMI) premier. Ce a cerut Lia Olguța Vasilescu
De ce ar susține PSD numirea Deliei Velculescu în funcția de premier tehnocrat. Inteligența artificială: „Paravanul perfect”
Politică 14:43
De ce ar susține PSD numirea Deliei Velculescu în funcția de premier tehnocrat. Inteligența artificială: „Paravanul perfect”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
”Un milion de dolari pentru Nadia Comăneci!” Cât de aproape a fost Ion Țiriac să obțină o avere de pe urma marii campioane
Fanatik.ro
”Un milion de dolari pentru Nadia Comăneci!” Cât de aproape a fost Ion Țiriac să obțină o avere de pe urma marii campioane
Băutura, mai periculoasă decât se credea: zeci de boli nu ar exista fără consumul de alcool. Cum își poate reveni organismul
Spotmedia.ro
Băutura, mai periculoasă decât se credea: zeci de boli nu ar exista fără consumul de alcool. Cum își poate reveni organismul