PNL exclude o nouă guvernare alături de PSD

„Suntem după o moţiune de cenzură iniţiată de Partidul Social Democrat, care, cu sprijinul AUR, practic a căzut guvernul din care a făcut parte şi Partidul Social Democrat”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul liberal a spus că poziția partidului este clară și că PNL nu va continua coaliția cu PSD.

„Partidul Naţional Liberal are o pondere de 15% în Parlamentul României şi, în acest context, poziţia PNL a fost următoarea, aşa cum ştiţi din deciziile pe care le-am luat anterior. Partidul Naţional Liberal nu va mai susţine un guvern şi nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi şi Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susţine un guvern cu premier tehnocrat în care se află și PSD. În condiţiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Naţional Liberal va fi în opoziţie”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a spus că decizia nu este una electorală, ci are legătură cu situația în care a ajuns România.

„De ce suntem puşi să avem această poziţie? Ea nu este luată dintr-un calcul politic, ci este luată dintr-un interes legitim pentru ţara noastră”, a afirmat liderul PNL.

Bolojan: „Lumea politică a făcut câteva greșeli majore”

Ilie Bolojan a criticat modul în care au fost conduse guvernele în ultimii ani și a vorbit despre promisiuni care nu puteau fi susținute din punct de vedere bugetar.

„Ani la rând lumea politică a făcut câteva greşeli majore. În primul rând, din punct de vedere al comunicării publice, a creat aşteptări cetăţenilor ţării noastre care nu pot fi onorate în mod normal, depăşind posibilităţile reale pe care le are România din punct de vedere bugetar.

Asta a creat nişte aşteptări care n-au putut fi onorate şi, pe bună dreptate, mulţi dintre cetăţenii ţării noastre au fost dezamăgiţi şi s-a creat posibilitatea unor vânzători de iluzii să spună că se pot rezolva toate problemele fără să deranjeze pe nimeni şi se pot asigura condiţii care nu pot fi susţinute în mod corect de posibilităţile ţării noastre”, a declarat Bolojan.

El a spus că o altă greșeală a fost formarea unor coaliții foarte mari, care nu au făcut reformele promise.

„A fost o altă eroare să se creeze coaliţii mari, cum a fost coaliţia PSD-PNL, care au avut peste 60%, care doar au administrat mai bine sau mai rău lucrurile, dar n-au făcut reformele care trebuiau făcute pentru ţara noastră. Deci doar o guvernare pentru funcţii şi nu pentru reforme”, a spus liderul liberal.

Ilie Bolojan: „Acest guvern a căzut pentru că a încercat să blocheze risipa”

Liderul PNL a susținut că actualul guvern a încercat să reducă cheltuielile și să elimine privilegiile din sistemul public.

„În această guvernare care este la final în momentul de faţă, Partidul Naţional Liberal nu a mai repetat aceleaşi greşeli. Nu am creat aşteptări care să nu poată fi onorate. Am guvernat onest, le-am spus românilor adevărul, ceea ce se poate şi ceea ce nu se poate.

Partidul Social Democrat a continuat cu aşteptări care nu pot fi onorate, fugind de răspundere în totalitate. Am încercat să facem reformele care au fost necesare. Am făcut tot ceea ce s-a putut să reducem cheltuieli, să îndreptăm lucruri, să creăm condiţii pentru dezvoltare, să accesăm fondurile europene, să facem reformele”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a spus că Guvernul a fost demis tocmai pentru că a încercat să reducă risipa din stat.

„Nu în ultimul rând, am încercat să eliminăm risipa, să corectăm lucrurile care nu sunt în regulă, să eliminăm privilegiile şi acest guvern, dacă practic a fost căzut, dacă aş sintetiza, este că a căzut pentru că a încercat să blocheze risipa din statul român”, a afirmat liderul PNL.

PNL spune că va rămâne „un partener serios”

Ilie Bolojan a spus că PNL va continua să gestioneze perioada de interimat și va susține soluțiile pe care le consideră serioase pentru România.

„Dacă, într-o formă sau alta, directă sau indirectă, am continua o astfel de coaliţie cu Partidul Social Democrat, n-am face decât să continuăm erorile care au fost în perioada trecută.

Nu vom mai merge pe acest lucru şi vom încerca, în perioada următoare, să facem ceea ce este nevoie pentru ţara noastră în această formulă de interimat”, a declarat liderul liberal.

La final, Ilie Bolojan a spus că PNL va încerca să asigure stabilitatea administrativă până la instalarea unui nou guvern.

„Să guvernăm în aşa fel încât această perioadă foarte importantă, legată de renegocierea fondurilor europene, legată de închiderea programului SAFE, legată de funcţionarea bună a instituţiilor statului, să fie acoperită până vom avea un nou guvern şi, de asemenea, să fim un partener serios, un partid responsabil, care atunci când se vine cu soluţii reale iese la masă şi-şi asumă răspunderea pentru România”, a încheiat Ilie Bolojan.

