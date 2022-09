Adriana Lima, în vârstă de 41 de ani, este pentru prima oară mamă de băiat. Supermodelul mai are două fetițe, Valentina (12 ani) și Siena (9 ani), din căsnicia cu fostul jucător de baschet Marko Jarić, de care s-a despărțit în 2016. Băiețelul este totodată și primul copil pe care frumoasa brunetă îl are cu actualul ei iubit, Andre Lemmers. Cei doi și-au făcut publică relația în 2021.

Pe rețelele de socializare, Adriana Lima le-a mărturisit fanilor că a născut în data de 29 august 2022. În dreptul primei imagini cu bebelușul, aceasta a transmis un mesaj emoționant. De asemenea, a dezvăluit că numele pe care-l va purta micuțul a fost inspirat de culoarea ochilor lui.

În urmă cu câțiva ani, după nașterea primului copil, fotomodelul brazilian mărturisea că „cel mai minunat job pentru mine este cel de mămică”.

Nu am crezut niciodată că am să fiu capabilă să iubesc pe cineva atât de mult. Întotdeauna am fost convinsă că nu există dragoste necondiţionată. Acum însă ştiu că nu aveam dreptate şi asta pentru că simt că iubesc fără speranţă de răsplată, a mărturisit ea, potrivit People.