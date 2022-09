Andreea Tonciu, operată de urgență: „M-am văzut desfigurată la față”

„Am avut în jurul ochiului ca o cărniță crescută, nu știam ce era concret. Era exact cum se termină ochiul. N-am umblat la ea, dar înainte să plec la mare, acum două săptămâni, m-am dus la mine în cartier să mă pensez și cosmeticiana a umblat la el. Atât a fost! L-a declanșat și a crescut atât de mare, mi s-a umflat ochiul și dedesubt și pleoapa, zici că eram bătută”, a declarat Andreea Tonciu pentru Spynews.

„După trei zile, când m-am trezit, am zis că mor. M-am dus la dermatolog, mi-a zis că este un chist epidermoid și că nu trebuia să se umble la el. Cosmeticiana a crezut că e coș, dar nu era coș, era foarte mic”, a completat.

„Am urmat un tratament cu antibiotic și o cremă, iar apoi m-am dus și m-am operat. Mi l-a scos. Sunt bandajată, astăzi mă duc să-mi schimbe bandajul să vad cum e. M-a tăiat acolo puțin. Acum mă simt bine, dar îți dai seama prin ce am trecut când m-am văzut desfigurată la față. Mai începea și fiica mea școala. Am zis ce o să fac, dacă nu mă dezumflu cum o să mă duc așa… dacă mă duc cu ochelari de soare o să zică lumea uite-o și pe asta, a venit cu ochelari de soare. Sunt ok acum. Nu mai sunt umflată, doar că nu știu cum arată, sunt bandajată. (…) Poți să rămâi și cu semn”, a continuat.

Andreea și soțul ei, Daniel Niculescu, formează un cuplu din anul 2015. Un an mai târziu, perechea s-a căsătorit, în septembrie 2022 aniversând 6 ani de căsnicie. Cuplul are împreună o fiică, Rebecca Maria (6 ani), născută în iunie 2016.

„Nu a știut fata, a crezut că e coș. Ea m-a pensat și a umblat acolo fără să vrea. Când am simțit că umblă i-am zis să-l lase, dar l-a declanșat și asta a fost. După a început să explodeze”, a mai declarat Andreea, tot pentru Spynews.

ARTICOL PRELUAT DE PE SITE-UL UNICA.RO

