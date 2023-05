Nu rata un interviu în care vei afla informații prețioase despre cum să te menții în formă, dar și multe detalii neștiute despre invitata noastră! Cum a luat naștere „Nu mi-e frică de 40 by Carmen Brumă”, cum este în rolul de mamă, dar și ce spune despre relația și căsătoria cu Mircea Badea, afli direct de la sărbătorita zilei.

„Nu mi-e frică nici de 40, nici de 50. Eu am ales vârsta asta pentru că am perceput-o ca fiind un prag emoționat pentru cele mai multe femei. Nu e vorba de o anumită vârstă, este vorba de trecerea timpului. Asta am vrut să spun, nu mi-e frică de trecerea timpului, că vârsta biologică depinde și de felul în care noi ne întreținem și este într-o mare măsură și alegerea noastră. Și felul în care tu treci prin etapa asta 40 +, 50+ ține și de tine și de felul în care tu ai grijă de tine.” a spus Carmen Brumă, în exclusivitate, la FRESH by UNICA. Citește continuarea pe Unica.ro.

ARTICOL PRELUAT DE PE UNICA.RO