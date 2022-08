Carmen Brumă, despre lupta cu kilogramele în plus în adolescență: „Toată suferința m-a modelat”

S-a trezit cu aproape 40 de kilograme în plus

„Fără să simt, m-am trezit peste noapte cu 37 spre 40 de kilograme în plus. Plecând de la Miss Boboc, depresia s-a adâncit. Am început să fac tot felul de prostii care m-au costat sănătatea în acel moment. Am ținut nenumărate cure de slăbire, am fost sus, jos. Ajunsesem într-un soi de obsesie și la un grad de suferință încât în momentul în care, în timpul nenumăratelor cure cu supe de varză, oțet, ce vrei tu, când vedeam prăjituri îmi țâșneau automat lacrimi din ochi”, a povestit Carmen Brumă în podcastul „Te Ascult”, găzduit de Ilinca Vandici.

„E o traumă, da. Din fericire, am reușit să o transform într-o chestie pozitivă. Toată suferința m-a modelat. Asta m-a șlefuit și m-a făcut omul de azi. Simt că asta este menirea mea”, a completat.

„Un alt episod dur a fost când m-a găsit mama la -35 de grade pe balcon, întinsă, goală, în speranța că o să mă îmbolnăvesc și că, dacă o să merg la spital, o să slăbesc cu siguranță. După ce am făcut nenumărate prostii, am început să învăț. Am început să citesc și am încercat să mă autoevaluez, să mă cunosc, să-mi dau seama că este un maraton, nu un sprint”, a continuat.

„Eu nu mi-am dorit să devin nutriționist, pur și simplu am trăit o poveste, am simțit nevoia să o spun, am învățat cum și restul a venit de la sine. Apoi am constatat că-mi place foarte mult, că mă întregește, că e lucrul pentru care am fost făcută”, a mai spus. „Am 6 programe de slăbit făcute de mine, sunt tehnician nutriționist și antrenor de fitness”, a adăugat.

