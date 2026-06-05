„Domnul Tomac a mestecat lemn dulce. Știți că există un tip de plantă, lemn dulce, care se poate mesteca. Și ne-a spus că primește această însărcinare din partea domnului președinte cu recunoștință. Adică cum cu recunoștință? Recunoștință ai față de cineva care îți dă ceva în interes personal. Adică pentru el, pentru Tomac. I-a mulțumit că l-a făcut premier pentru că poate să pună asta în CV? Că numai așa ar avea sens să îți manifești recunoștința”, a spus CTP la B1TV.

Și a continuat: „Pe ce mizează domnul președinte? S-a înțeles, evident, cu PSD-ul. Mie mi-a fost clar ce se întâmplă din clipa în care doamna Vulguța Vasilescu (n.red. Olguța Vasilescu) a spus că domnul Eugen Tomac e un om de bun simț. Da, domnul Eugen Tomac e un om de bun simț, de acord. Dar ce înseamnă bun simț în sistemul de semnificații al doamnei Vasilescu? Păi vă spun eu ce înseamnă! În sistemul Vulguței înseamnă prostănac, ca să reiau un termen… Fraier! Asta înseamnă să ai bun simț. Din clipa aceea mi-a fost clar, președintele s-a înțeles cu PSD-ul”.

CTP s-a referit apoi și la Claudiu Manda, secretar general al PSD și soțul Olguței Vasilescu, dar și la președintele PSD, Sorin Grindeanu: „A urmat, evident, prințul consort al doamnei Vasilescu, adică domnul Manda, care dă o înaltă apreciere, după cum vedem, alegerii prezidențiale și, firește, domnul Grindeanu, la fel, care privește cu seriozitate. Votează PSD-ul, îi mai trebuie o bucată din PNL domnului. Nu PNL-ul, o bucată din PNL, care poate să voteze acum în Parlament. Acolo nu-i… Sau poate să-i controleze, mă rog, conducerea partidului, să îi scoată din sală…. Dar altfel pot să-l voteze în înțelegere cu domnul Nicușor Dan și cu PSD”.

„Să vedem ce va face USR… UDMR se va da după situație. Poate să-l voteze pe domnul Tomac, însă PNL și USR, dacă nu-l votează pe domnul Tomac, au o problemă de imagine în ochii populației, pentru că domnul Nicușor Dan a jucat așa: „Uite, domnule, îl punem pe domnul Tomac”. Nu cred că există vreun rezervor de ură în România împotriva domnului Tomac. E un băiat simpatic. Practic, nu are adversarii politici de nivel. Nu are! „E un băiat de treabă. De ce nu îl votează? Nu vor să ne stabilizăm? Să mergem înainte?”. Așa poate să joace acum Nicușor Dan și le este greu PNL-ului și USR-ului să iasă din această capcană de imagine”, a conchis gazetarul.

Eugen Tomac, numit în octombrie 2025 consilier prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, este varianta de prim-ministru pe care președintele Nicușor Dan a propus-o joi, 4 iunie, Parlamentului. Din acel moment, Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor, ca să ceară votul de încredere. Foarte important, Tomac a explicat când a fost nominalizat premier că va prezenta „un Guvern tehnic, nu unul politic”.